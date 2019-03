Ussía: "La culpa de lo que pasara en México es de los ascendientes de Obrador"

El Mundo: "La traición de Obrador mina la apuesta estratégica de Sánchez". Pues vaya estrategia tan endeble. "Resulta entre desalentador y enojoso tener que ocuparse de la artificiosa polémica alimentada por un líder populista que desvía la atención hacia un espectral enemigo exterior de hace 500 años". Al menos nos distrae de la campaña de fichajes y aprendemos un poco de Historia, Rosell, mira el lado positivo. Todos los partidos y Moncloa han salido en tromba a criticar a Obrador. ¿Todos? No, todos no. "Podemos no pierde una ocasión de alinearse contra el nombre de España. Ni siquiera en precampaña". El odio de Podemos a España es visceral, patológico, les sale de dentro, no lo pueden evitar. Se agradece de todas formas que no lo oculten ni siquiera en campaña, otro chorro de votos que pierde Iglesias. Como dice Santiago González, es flipante que este señor "se nos vista de indigenista". "La majadería de López Obrador ha sido jaleada por lo más desasistido de nuestras glorias patrias: los podemitas en pleno y Aitor Esteban". De nuevo la extrema izquierda y el nacionalismo contra España. Federico Jiménez Losantos habla hoy de las listas de espera en Andalucía. "Es asombroso que ni Casado ni el tractorista Rivera hablen de lo que sus partidos, con el apoyo de Vox, están empezando a hacer bien, muy bien, en el páramo de desidia y corrupción recién heredado. Si Jesús Aguirre (el consejero de Sanidad) fuera tertuliano de la Sexta, la Cuatro y Ana Rosa, Sánchez perdía 20 escaños". Pero Sánchez está desaparecido y le va de miedo. "Sánchez ha resultado favorecido por el silencio. Cuanto más habla Casado, más calla él", dice Carmen Rigalt. Rivera y Casado, con su hiperactividad que roza la histeria, están más perdidos que el barco del arroz. Deberían hacer caso a ese viejo proverbio chino: en boca cerrada no entran moscas.

El País dice que "la carta de López Obrador agita la política española". "PP, Ciudadanos y Vox criticaron con dureza la petición del presidente de México", dice. Y el PSOE, señora Gallego, y el PSOE. ¿Cómo se puede ser tan sectario? Está dejando a Público como un periódico de derechas. Dice Guillermo Altares que "se está tratando de blanquear la leyenda negra", y que lo ocurrido durante la conquista de América fue "una salvajada", como la de la la Cuba castrista que le ha costado la purga a un articulista de El País. No obstante, "la carta de López Obrador es, por decirlo sin cargar las tintas, muy desafortunada, como también lo son el tono de algunos exabruptos en contra". En cuanto al juicio, el periodista que cubre la información y el opinador oficial, Xavier Vidal-Folch, no se ponen de acuerdo. "El teniente coronel gana el duelo. Las defensas no son capaces de poner contra las cuerdas al guardia civil", dice el informador Pablo Ordaz. "Insurrección de pacotilla", dice Folch, el abogado defensor de los golpistas en El País. ¿Están en el mismo juicio?

ABC dice que "la Generalitat pagó por equipar Cataluña con un escenario de guerra". Menudo derroche. Luis Ventoso califica lo de Obrador de "iniciativa de tontolaba". Tras enumerar las tropelías de todos los países a lo largo de los siglos, se pregunta: "¿Y qué pasa con los indígenas a los que maltrató el México criollo que ahora encarna su criollísimo presidente López?". En la misma línea se pronuncia José María Carrascal. "Si en vez de ser españoles los primero europeos que llegaron al nuevo mundo hubieran sido ingleses holandeses o escandinavos, la población local hubiera sido recluida en reservas indias, como en EEUU". Del regreso de El Hombre de Podemos habla Paco Robles. "Patético regreso del líder Pablo Iglesias pasado de rosca y caduco que se subió al escenario para representar la obra de teatro que traía escrita" centrada en "limpiar culos", jaja. Como los niños, caca, pedo, pis. Por Dios, Pablo, que ya tienes una edad.

La Razón anuncia que "Aznar apoyará al PP sin compartir actos con Casado". Aznar, Aznar, me suena. Ah, sí, un expresidente del PP. "Podemos se queda solo en su defensa de López Obrador". Despliegue de historiadores explicando la conquista de México. José María Marco da una de las claves de la decadencia de Podemos. "Un populismo sin nación, o sin patria. Errejón y el propio Iglesias se han esforzado en inventarse un nuevo concepto de patria. Ahora bien, la patria no es eso. Para un español, la patria se llama España, pero los podemitas, herederos de la hispanofobia de la parte más elitista de la izquierda española, siempre se han sentido incómodos con su país". Así les va. Ussía recuerda que si hubiera habido algo de lo que disculparse "hubiera sido como consecuencia de los hijos, nietos y biznietos de los conquistadores que restaron en aquellas tierras". Y que gobiernan en todos los países de Hispanoamérica salvo en Bolivia. "Ascendientes del Rey, ninguno. De mi familia, tampoco". Yo haré una sesión de espiritismo, por si acaso. "Lo que sucedió en aquellos pagos, en aquellas tierras hermanas mas españolizadas por el mestizaje que por las armas, es responsabilidad de los que allí quedaron, que se creyeron superiores. Entre ellos, probablemente los antecesores de López Obrador". Ya está tardando en pedir perdón.

La Vanguardia abre a toda página con que "Rivera ofrece a Casado pactar ya un gobierno de coalición". Riverita, espera a contar escaños, que te disparas. Aunque la noticia del día es el último fichaje del independentismo. Nada menos que Pamela Anderson, la estrella de Los vigilantes de la playa y protagonista de varios números de Playboy. "Comín celebra el apoyo de Pamela Anderson al procés". "Que recibamos apoyos tan inesperados es la prueba de que para estar con nuestra causa solo hace falta una cosa: ser demócrata". Sin duda, Comín, sin duda, un fichaje de oro, una modelo estadounidense mundialmente conocida por sus dotes. Estrella de las paredes de los talleres y de los pósteres de las habitaciones de los adolescentes. Enhorabuena, el independentismo no deja de captar talento.