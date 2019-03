Álvarez de Toledo responde a la carta de Jordi Sánchez en la que le pide un debate en la cárcel

La candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha respondido a la carta que este mismo jueves por la mañana le había enviado el preso separatista Jordi Sánchez, candidato de JxCAT, para pedirle un debate electoral en la prisión de Soto del Real.

"Yo no voy a debatir con usted porque considero que una persona procesada por graves delitos contra la democracia, como es su caso, no debería ser candidato", explica Álvarez de Toledo en su misiva. "Su presencia en las listas electorales me produce el mismo rechazo moral y político que me habría producido la candidatura de Tejero, Milans del Bosch o de cualquiera de los que en 1981 también atentaron contra la democracia", explica la candidata popular.

Tal es este rechazo, añade Álvarez de Toledo, que va a "proponer" al Partido Popular "que impulse un cambio en la legislación para que nunca más un procesado por graves delitos contra la democracia pueda presentarse a unas elecciones en España"

Eso sí, la popular precisa: "Estas consideraciones no empañan mi pleno respeto a su presunción de inocencia. Le deseo la mejor de las suertes en los Tribunales de Justicia. No tenga dudas de que si fuera absuelto o cumpliera su condena estaría dispuesta a debatir con usted".

En el salón de actos de Soto

La intención del preso Jordi Sánchez es la de celebrar un debate electoral en la prisión madrileña de Soto del Real alegando que existe una sala de actos bastante extensa y que además, no tiene restringida ninguna comunicación por orden judicial.

El partido del fugado Carles Puigdemont se puso este miércoles en contacto con Instituciones Penitenciarias para solicitar formalmente la celebración de este debate entre candidatos y esta mañana, el cabeza de lista de JxCAT por Barcelona a las generales se ha dirigido a cada uno de sus rivales de circunscripción, excepto al de Vox, para invitarle a participar en este debate carcelario.

En las cartas que el preso Sánchez ha enviado personalizadas a la popular Cayetana Álvarez de Toledo, a la socialista Meritxell Batet, al también preso Oriol Junqueras, a la dirigente de Ciudadanos Inés Arrimadas, al candidato de los comunes Jaume Asens y al de la facción de la CUP, Albano-Dante Fachín, Sánchez les invita a celebrar un debate abierto, libre y plural teniendo en cuenta que su situación procesal no le permite participar en debates fuera de la prisión.

El preso Sánchez pretende, incluso, buscar de manera consensuada a un periodista "neutral y de trayectoria reconocida" para moderar ese debate en la prisión. "Estoy convencido de que compartimos, como cabeza de lista, el deber de ofrecer al electorado el máximo número de elementos para facilitar y garantizar el acceso a la información contrastada sobre programas y propuesta para mejorar las condiciones a la hora de decidir la opción del voto". ERC solicitó también la semana pasada, la posibilidad de celebrar mítines de campaña dentro de la prisión.