El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, participó este miércoles en una entrevista en la cadena alemana Deutsche Welle News. El interrogatorio comenzó por el desafío separatista catalán. El entrevistador recordó a Borrell que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó al poder "con la promesa de transformar y modernizar España", y le acusó de tener detenida a gente y confinada en soledad durante 15 horas el día como a "una abuela de 63 años" –en referencia a Carme Forcadell– "que no ha sido condenada por nada". El titular de Exteriores le dijo que no ha sido condenada, ha sido acusada y que empezaba a pensar que "no sabe nada de esto".

En ese momento, a los cuatro minutos de la entrevista, paró los pies a Tim Sebastian. "No me estás interrogando, me están entrevistando. No eres la Policía", le dijo Borrell justo antes de amenazarle con abandonar el plató de televisión si el entrevistador seguía por ese camino, como el de cuestionar la independencia de la Justicia en España o la prisión preventiva de los golpistas.

Pero la pregunta que provocó el enfado del jefe de la Diplomacia española fue por qué no se debatía una reforma de la Constitución que permitiera la independencia de Cataluña. Según Sebastian, con datos del CIS, el 70% de los españoles quieren que se modifique la Carta Magna. Borrell, que le recordó que los separatistas catalanes no han acudido al Congreso de los Diputados para presentar dicha reforma como sí hicieron en su momento los vascos, paró la entrevista asegurando que estaba "mintiendo continuamente". "¿Una reforma constitucional sobre qué? Parad, mentís. No puedo seguir con esto", aseguró un Borrell visiblemente alterado.

En ese momento se cortó la emisión de la entrevista, y en un cartel aseguraban que se levantó a hablar con sus asesores y éstos le aconsejaron seguir con la entrevista tras diez minutos de alta tensión.