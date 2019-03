Pablo Casado: "En esta campaña se dilucida si España sigue siendo lo que es"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha explicado en Es La Mañana de Federico que en esta campaña para las elecciones generales del 28 de abril "se dilucida si España sigue siendo lo que es". "Votamos si mantenemos un régimen constitucional y una España unida, o si liquidamos a través de la autodeterminación, la mediación internacional y un referéndum como el que Iceta ha reconocido que quieren hacer una historia de éxito".

El líder del PP también ha explicado en esRadio que Ciudadanos y Vox le dieron "un portazo" a sus propuestas para unir el centroderecha con acuerdos en el Senado y "para hacer una estrategia en provincias pequeñas". "Pedro Sánchez se frota las manos cada vez que vez que ve que estamos enredados", ha asegurado el líder del PP que ha hecho un nuevo llamamiento al voto útil dando datos como en "en su provincia, Ávila, tienes que tener un coste de entrada de un 33%".



"No quise hacerme el gracioso"

"¿Por qué no nos estamos coordinando con otros partidos? Eso quiero saber yo", se ha preguntado Pablo Casado que ha añadido que él "sabe" que su "obligación es refundar el centro derecha".

En este sentido, ha explicado también que "no le ofreció a Albert Rivera el ministerio de Exteriores por displicencia o para hacerme el gracioso", sino porque el líder de CS estaba hablando en las últimas horas de México y de la carta de su presidente López Obrador solicitando al Rey que "pida perdón" a México por los "abusos" cometidos por los españoles durante conquista.

Casado ha asegurado que no va criticar en la campaña a Ciudadanos ni a Vox, pero ha lamentado que los de Albert Rivera y Santiago Abascal sí hagan "crítica encarnada" al PP. En estas elecciones, ha señalado, el PSC va al Senado con ERC, y Esquerra ha llegado a pactos con Bildu. "Hay que recordarlo. Ellos están pactando, nosotros siendo un partido que sacamos 102 escaños a Ciudadanos, les tendemos la mano", ha defendido.

Aznar

El líder del Partido Popular también ha defendido las palabras de Aznar de este miércoles en las que, dirigiéndose a Vox, aseguró que mirándole "a la cara no me hablan de una derechita cobarde porque no aguantan la mirada".

"Un señor al que le han volado el coche y que han estado a punto de volar el avión dos veces que le digan que es la derechita cobarde... Es absurdo que Vox intente ridiculizar al PP en la lucha contra el terrorismo", ha añadido, recordando que "nos han matado a 20 compañeros" en atentados de ETA.