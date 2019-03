Podemos incluye en su programa un referéndum para Cataluña "con todas las opciones posibles"

A menos de quince días para que comience la campaña electoral, los partidos ultiman sus programas electorales en los que también incluirán sus posibles soluciones para resolver la situación política de Cataluña. Es el caso de Podemos que este viernes ha anunciado que llevarán en el suyo que se celebre un referéndum en Cataluña.

Así lo ha explicado el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, durante una entrevista en la Cadena Ser. El líder de Podemos ha explicado que su formación no quiere que la consulta se base solo en la "independencia" porque eso sería "tratar de condicionar la dirección" de la consulta. En su lugar, propondrán un referéndum que abarque "todas las opciones posibles que no tienen que ser necesariamente dos". Sin embargo, Iglesias no ha especificado ni cuántas opciones serían ni cuál sería su contenido.

"Nosotros vamos a defender que Cataluña siga dentro de España, quizás con un encaje constitucional diferente", ha afirmado Iglesias que cree que ofreciendo a los catalanes permanecer en el país con "unas condiciones diferentes" sería la solución más adecuada. "No se puede ocultar que muchos sectores de la sociedad catalana querrían irse", ha señalado.

Asimismo, no ha dudado en culpar de la situación al Partido Popular y al Gobierno de Mariano Rajoy: "Antes de que el PP tratara de tumbar el Estatut, las fuerzas políticas que defendían la independencia no llegaban al 20%. Si ahora están por encima del 45% es por la torpeza y por la estupidez de una derecha que ha gestionado un problema político con palos y a lo bruto".

Presión para que gobiernen PSOE y Cs

El líder de Podemos también se ha pronunciado sobre los posibles pactos electorales tras las elecciones. Según Pablo Iglesias, "directivos de grandes empresas" le han confirmado que después de los comicios "habrá una gran presión para que nada cambie en este país. Para que, si no pueden gobernar las tres derechas, Ciudadanos se ponga de acuerdo con el Partido Socialista.

Ante un eventual acuerdo entre ambas fuerzas políticas, Iglesias ha señalado que consultarán con los inscritos la posición que debe adoptar Podemos no sin antes criticar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por "haber terminado en la plaza de Colón con Santiago Abascal y Pablo Casado".

Sus luchas internas

La crisis interna que vive la formación morada ha sido también objeto de análisis. El líder de la formación morada ha señalado que sus luchas internas son propias "de la adolescencia de una formación política que tiene cinco años". "Hemos madurado a base de golpes, con mucho dolor", ha sentenciado.

Sobre Íñigo Errejón, Iglesias ha explicado que "en los partidos tradicionales cuando uno pierde un congreso se va" y que él, en lugar de hacer eso con quien fuera su mano derecha, "intentó que el perdedor de un congreso se convirtiera en el presidente de la Comunidad de Madrid". Sin embargo, ha reconocido que "no salió bien" y que "no lo vio venir". También ha tenido palabras de reproche para Manuela Carmena: "Fuimos nosotros los que la propusimos en el año 2015. No entendemos que ahora ella haya hecho un partido que nos excluye".