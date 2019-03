El Mundo opta por Cataluña. "El separatismo ofrece investir a Sánchez al conocer la 'vía Iceta'". La independencia con un 65% de apoyos. Dice Rosell que lo único que ha hecho Iceta ha sido "decir en público lo que muchos en el PSOE sólo dicen en privado. Y todo indica que no se trata de otra torpeza del primer secretario de los socialistas catalanes, sino de una coordinada acción electoral". Pues no se ve mucha coordinación entre chitón sobre Cataluña, por un lado, y proponer un referéndum por el otro. "El PSOE vuelve a mandar así el mensaje de que, llegado el momento, puede romper las costuras del orden constitucional y abrirse a tantear un referéndum pactado por la independencia". Federico Jiménez Losantos tiene una idea para evitar "un nuevo Gobierno Sáncheztein que reeditaría el golpe de Estado en Cataluña" anunciado a bombo y platillo por "el más peligroso de los golpistas, Iceta". "Cabe una posibilidad antes del 28 de abril: el desistimiento acordado de los tres partidos nacionales en las 27 provincias con pocos escaños. PP, Ciudadanos y Vox apoyarían en cada provincia, por pacto o sorteo, al candidato acordado en términos de igualdad: 27 escaños, que son los que bailan, entre tres, son nueve escaños por partido. El PP pierde escaños… y gana La Moncloa. Lo que quiere la media España que no se resigna a morir es derrotar al golpismo y a Sánchez. No importa con qué siglas". No parece que Cs, PP y Vox piensen lo mismo. Mucha emergencia, mucha emergencia, pero se les ha visto el plumero.

El País responde con diligencia a las órdenes de Sánchez de darle bolilla a Iglesias para que no se derrumbe Podemos. "La cúpula de Interior con el PP premió al confidente que facilitó el montaje contra Iglesias". El montaje es esta bobada convertida en noticia por los medios de extrema izquierda, no nos tomen por imbéciles, por favor. Eso sí, el PP se lo pone a huevo. "Casado obliga a Suárez Illana a rectificar su duro ataque al aborto". Hombre, le dijo la sartén al cazo. Casado es el que ha abierto ese debate, parece que el PP quiere que sus hijas y nietas vuelvan a ir abortar a Londres, como hace 30 años. Rubén Amón intenta que Sánchez y Rivera fumen la pipa de la paz. "Socialistas y naranjas sobrepasarían el umbral de la mayoría absoluta. La fórmula se antoja inviable pero los cordones y los dogmas que prevalecen en clave electoral pueden desdibujarse cuando sobrevengan el pragmatismo y la aritmética (…) El pacto PSOE-Ciudadanos ahuyenta el chantaje del soberanismo y escarmienta los populismos de los extremos. Hay espacios en discusión como la política fiscal y la concepción económica, pero el europeísmo, el modelo de libertades y el escrúpulo constitucional predisponen la conveniencia de una alianza que pondría remedio a la crisis del soberanismo en Cataluña. El acuerdo PSOE-Ciudadanos se antoja el más sensato". A Rivera le va a dar un infarto. Y no se lo van a creer, pero créanme, no hay en todo el periódico, no ya un titular, ni una sola línea sobre Iceta. Soledad Gallego arrastra al periódico por el fango cada día.

ABC cuenta que "el PSOE presionó para retrasar el informe del Tribunal de Cuentas". Compensa el silencio vergonzoso de El País sobre Iceta. Dice Hughes que "Iceta canta la traviata. Las palabras de Iceta son un escándalo, pero en su escandalosa naturaleza resultan útiles porque han puesto subtítulo a lo que está pasando, una voz en off a la simple inercia de los acontecimientos". Carlos Herrera avisa. "Iceta casi nunca habla por hablar. No es un deslenguado irresponsable ni un infeliz propagandista. Iceta es particularmente inteligente y resulta difícil que sea víctima de un calentón o de un patinazo". Lo "inapropiado", en palabras de Ábalos, es que "lo ha dicho en campaña, pero esconden voluntades inconfesables". Bueno, inconfesable no, lo ha dicho claramente. Como dice Ignacio Camacho, "la rajada de Iceta ha puesto a su jefe en un aprieto. La Moncloa no quiere debates antipáticos que estropeen el clima zen (...) Iceta ha dejado al descubierto la impostura de Sánchez". Lo cierto es que, guste o no, la celebración del referéndum ha calado como lluvia fina en toda la sociedad española, no nos engañemos.

La Razón nos cuenta que "Casado lleva al programa la aplicación inminente del 155", vaya qué sorpresa. Pensábamos que el 155 era un asunto jurídico, no político. De Cataluña habla Sabino Méndez: "A veces será la incontenible locuacidad de Iceta y su facunda tendencia a, en cuanto ve un charco, meterse en él de cabeza y chapotear a conciencia. Otras veces sera el ministro de Exteriores, Josep Borrell, perdiendo la paciencia. No faltará tampoco algún episodio de Torra, pero de aquí al 28 de abril, para desgracia de Pedro Sánchez, se va a visualizar muchas veces el tema catalán". Que pierda toda esperanza.

La Vanguardia, como El País, intenta echarle un capote a Sánchez y abre con que "la derecha eleva el tono en su competición por el voto" que es como no decir nada. Y es que "Sánchez elude el debate catalán para captar votos y movilizar al electorado". Así que, Iceta, cierra el pico de momento. Cataluña no existe. ¿A qué les he dado una alegría?