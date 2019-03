Vox reúne a miles de personas en Barcelona bajo el lema 'Cataluña por España'

Miles de personas se han concentrado este sábado en la Plaza de España de Barcelona, convocados por Vox, en defensa de la unidad del país. Bajo el lema "Cataluña por España", los asistentes se han dado cita a tan sólo un mes de las elecciones generales del 28A. Durante el acto se han escuchado gritos de "Viva España", "no estáis solos" o "golpistas a prision".

Momentos antes de que diera comienzo el acto, radicales independentistas han protestado por la concentracion de Vox increpando a los simpatizantes que portaban una bandera de España. Al grito de "fuera fascistas de nuestros baerios" algunos separatistas les han lanzado huevos, según han explicado a Libertad Digital algunos de los acosados. Los mossos d'Esquadra han llevado a cabo cargas policiales y han tenido que escoltar a algunos de los que mostraban la insignia nacional.

Increpan en los alrededores de la plaza de España a quienes llevan banderas de España para la concentracion de @vox_es pic.twitter.com/7nQthhY7Fl — Maite Loureiro @Maiteloureiro_) March 30, 2019

Durante su intervención, Santiago Abascal ha responsabilizado de lo ocurrido directamente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por "dejarles en la calle a merced de los terroristas de Arran", al impedirles organizar el acto en el Palau Sant Jordi de la ciudad. Además ha informado de que una pareja ha sufrido heridas en la cabeza y la rodilla tras la agresión de los CDR.

El presidente de Vox ha dicho que su partido surgió porque "España no se resigna a que la maten" o a que "acaben con ella". "Nos llaman extremistas y radicales por defender nuestra patria" ha dicho ante miles de personas. Tambien se ha referido a la "derechita cobarde" a la que "le tiemblan las piernas" y acaba "entregando el poder a los separatistas". Declaraciones que se producen después de que José María Aznar asegurara que a él no le llaman derechita cobarde porque "no le aguantan la mirada".

En la concentración han participado, además de Abascal, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, el vicesecretario de relaciones internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, o el cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Ignacio Garriga, entre otros dirigentes. También han asistido su líder en Baleares, Jorge Campos, y su cabeza de lista al Congreso en las islas, Malena Contestí.

Vox convocó una concentración en Barcelona después de que el Ayuntamiento de Ada Colau les impidiera llevar a cabo el acto que tenían programado en el Palau Sant Jordi argumentando que había previstas "tareas de mantenimiento". El recinto, con capacidad para 17,000 personas, ya había sido reservado por el partido sin que la empresa municipal les advirtiera en ningún momento de que no podían celebrarlo. De hecho, llegaron a abonar la mitad del precio exigido para disponer de él.

Fuentes del partido confirmaron a Libertad Digital que también intentaron reservar La Fira pero obtuvieron la negativa del Ayuntamiento por respuesta. Vox se querelló contra la alcaldesa por prevaricación al haberles impedido celebrar el evento en el Palau.