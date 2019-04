Ábalos responde a Aragonés: "Ni con 65% ni con 70%, jamás nos hemos planteado ese escenario"

La metedura de pata de Miquel Iceta intensificó la teatralización de la ruptura con el independentismo que este fin de semana llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a decir que "no tropezaré dos veces en la misma piedra" y por ello ha erradicado la declaración de Pedralbes y el debate territorial de su programa y de su campaña electoral.

Una senda rupturista con el independentismo por la que ha continuado el secretario de Organización del PSOE y director de la campaña socialista, José Luis Ábalos, al ser preguntado por las palabras del vicepresidente catalán, Pere Aragonés, quien aseguró que a Iceta "se le escapó" que el PSOE quiere votar un referéndum.

"Que el señor Aragonés puede decir lo que quiera. Jamás nos hemos planteado ese escenario en ninguno de los casos ni hipótesis. Yo no me planteo jamás el 65%, 50% ni 70%" de respaldo popular, señaló Ábalos, para acto seguido argumentar que "mi plan de acción, mi voluntad, radica en que el independentismo sea cada vez menor. Asumir lo otro es tanto como asumir un gran fracaso. Yo no concibo en ningún caso que el independentismo pueda llegar a esas cifras porque trabajo para lo contrario. No debemos ni preverlo".

Un descarte con el que el PSOE pretende seguir alejándose de los independentistas, escenificar la ruptura con sus socios de la moción de censura y seguir virando al centro para conseguir un pacto con Ciudadanos, pero sólo de investidura. "Para recibir apoyos prefiero a aquellos que no cuestionan la unidad de España", reiteró el también insistió de Fomento después de que su colega Adriana Lastra evitara suscribir sus palabras la semana pasada en rueda de prensa en Ferraz.

El secretario de Organización aseguró que no sólo no se "arrepiente" de haberlo dicho sino que "me gustaron mis respuestas" en esta entrevista a un medio de comunicación. Porque "una investidura no presupone ningún acuerdo ni ningún pacto ni coalición". Y añadió que el PSOE tiene claro que "el PSOE tendrá un gobierno monocolor", no habrá coalición de gobierno, pero sí socios de una investidura en la que ya empieza a trabajar de cara a la galería. Ábalos ha pedido veladamente a las derechas que apoyen su investidura para "evitar posibles apoyos espurios que pudieran vislumbrar" de los independentistas.