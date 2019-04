La alcaldesa de Orihuela del Tremedal: “La burocracia y las medidas medioambientales son un freno para la gente joven”

Rosa María Sánchez Casas, alcaldesa de Orihuela del Tremedal (Teruel), ha contado en Es la Mañana de Federico las reivindicaciones que les han llevado a participar en la manifestación del pasado domingo en Madrid en la que casi un centenar de asociaciones de las provincias menos pobladas reunieron a miles de personas.

La alcaldesa de esta localidad turolense ha afirmado que la marcha fue "dirigida a los aspectos que diariamente están laminando nuestra forma de vida aquí" y que ese "grito unánime" es para que vayan a esas zonas los legisladores "a ver la realidad" porque "no se puede legislar desde fuera" ni "tener las mismas obligaciones que en el Paseo de la Castellana en Madrid o en cualquier otra ciudad".

"Si conocieran esta realidad no sería tan difícil llegar a solucionar este problema tan grave de despoblación que tenemos en España", ha indicado Rosa María Sánchez. Ha dicho que lo que estas zonas necesitan es "que nos dejen vivir de nuestros potenciales" y que aunque también necesitan el "apoyo de la UE" lo que piden es que "nuestro país tiene que ser el primero que sea coherente y consciente de lo que aquí se vive".

El principal problema de estas zonas para la alcaldesa de Orihuela del Tremedal es que "hay una falta de voluntad real" por parte de los legisladores y que "la burocracia y las medidas medioambientales están siendo un freno para que la gente joven viva aquí".

"Sin paisanos no hay paisanaje" ha contado Rosa María Sánchez que ve como "la ganadería extensiva se está agotando" y que esa actividad que era "la supervivencia de nuestros bosques" está generando un problema de limpieza en el monte. La alcaldesa de Orihuela del Tremedal ha remarcado que "las instituciones no invierten en este ecosistema tan privilegiado pero nosotros tampoco podemos hacerlo porque hay unas medidas medioambientales tan taxativas, y que ha puesto alguien en un despacho, que no nos dejan coexistir aquí".