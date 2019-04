Abascal, sobre sus encuestas internas: "Nos dan por encima de PP y Cs en lugares muy significativos"

En su primera entrevista después de cerrar las listas electorales al Congreso y el Senado, Santiago Abascal ha avanzado en Es la Tarde de Dieter algunas de las propuestas que marcarán su programa electoral de cara al 28A y que todavía no han dado a conocer a la opinión pública. Entre ellas "tomar el control de Cataluña" deteniendo a Quim Torra y poniéndole a disposición de la justicia, eliminar las leyes ideológicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o una "drástica rebaja fiscal" para todos los españoles.

El presidente de Vox ha defendido que "sale a ganar las elecciones" y ha desvelado que sus sondeos internos le sitúan por encima del Partido Popular y Ciudadanos "en muchos lugares, algunos de ellos muy significativos". Es la primera vez que el partido admite llevar a cabo estudios de este tipo. Sobre la estrategia del voto útil que emplean sus adversarios para pedir apoyo, Abascal ha respondido que "es mentira" y ha defendido que "lo útil es que cada uno vote a favor de sus convicciones".

Pactos electorales después del 28A

Ante la posibilidad de tener que repetir el pacto de Andalucía a nivel nacional, ha señalado que "es difícil que se reedite en las mismas circunstancias si pretenden hacernos pasar por el aro, humillándonos y sin aplicar ninguno de los compromisos que adquirieron con nosotros", se ha quejado en tono muy crítico.

Preguntado por la opinión que le merecen Pablo Casado y Albert Rivera, y qué diría positivo de ellos, Abascal ha calificado al líder del PP como una persona que "tiene un buen tono y es amable y cordial" y ha guardado silencio hasta en dos ocasiones en referencia al presidente de Cs. Al final de la entrevista sí ha puesto en valor su etapa en Cataluña luchando contra el separatismo.

Respuesta a José María Aznar

Después de que José María Aznar asegurara la semana pasada que a él no le llaman derechita cobarde porque "no le aguantan la mirada", Abascal ha dicho que el expresidente "comparte lo de la derechita cobarde" y se ha mostrado sorprendido por el hecho de que "se dé por aludido".

El presidente de Vox ha aclarado que el empleo de esa expresión se refiere a la etapa de Mariano Rajoy, al que ha definido como "el gran fraude" y "el albacea testamentario de Zapatero".

Marruecos, el Papa y los medios

En la entrevista, Abascal ha hablado de otros asuntos que han colocado a Vox en los titulares, como su posición sobre la inmigración y los muros que reclaman en Ceuta y Melilla. Según ha explicado, "el mejor muro es detener el efecto llamada" y ha defendido que "quienes han tenido esa responsabilidad tendrán que participar en el coste de una barrera defensiva" y ha insistido en afirmar que "Marruecos debe colaborar" y la UE debe ayudar

El líder de Vox también ha dicho que los medios de comunicación han "retorcido mayoritariamente" su mensaje con "descaro y falta de escrúpulos" y ha vuelto a repetir que no irá a Salvados porque su madre "no le deja", después de la entrevista concedida por el Papa a Jordi Évole. De hecho, al ser preguntado por las manifestaciones del Pontífice en este programa, Abascal ha dicho que "no comparte su opinión" a pesar de "tener respeto" por él.