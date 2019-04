Abascal, sobre las encuestas internas: "Nos dan por encima de PP y Cs en lugares muy sinificativos"

En su primera entrevista después de cerrar las listas electorales al Congreso y el Senado, Santiago Abascal ha avanzado a Dieter Brandua en Es la tarde algunas de las propuestas que marcarán su programa electoral de cara al 28A y que todavía no han dado a conocer a la opinión pública. Entre ellas "tomar el control de Catalñua" deteniendo a Quim Torra y poniéndole a disposición de la justicia, eliminar las leyes ideológicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o una "drástica rebaja fiscal" para todos los españoles.

El presidente de Vox, que ha dicho que "sale a ganar las elecciones", ha desvelado que sus sondeos internos le sitúan por encima del PP y Ciudadanos "en muchos lugares, algunos de ellos muy significativos". Es la primera vez que el partido admite llevar a cabo estudios de este tipo. Sobre la estrategia del voto últil que emplean sus adversarios, Abascal ha querido dejar claro que "es mentira" y ha defendido que "lo útil es que cada uno vote a favor de sus convicciones".

En la entrevista, se ha referido al acto de su partido el sábado en Barcelona que no pudo celebrarse en el Palau de Sant Jordi por el veto de Colau. Tras las amenazas y agresiones sufridas por simpatizantes del partido, Abascal ha destacado que "Ada Colau y el PSC son responsables de lo ocurrido" porque "han alentado el odio contra Vox". "Unos señalan y otros disparan", ha dicho al referirse a la actuación de los "terroristas" de Arran y los CDR.

"Lo que me han enseñado en casa, en especial mi padre, ha sido a no tener miedo", ha dicho Abascal, que ha señalado que no pedirá a los suyos que se queden en casa porque "así no se puede vivir". "Quienes tienen la responsabilidad son quienes alientan la violencia y no les protegen, quienes han permitido que el golpe de Estado siga vivo", ha señalado.

En la entrevista, Abascal ha hablado de otros asuntos que han colocado a Vox en los titulares, como su posición sobre la inmigración y los muros que reclaman en Ceuta y Melilla. Según ha explicado, "el mejor muro es detener el efecto llamada" y que quien entre de forma ilegal sepa que "va a ser expulsado". "Quienes han tenido esa responabilidad tendrá que participar en el coste de una barrera defensiva que permita una inmigración controlada", ha apuntado antes de decir que "Marruecos debe colaborar" y la UE debe ayudar.

El líder de Vox también se ha referido a los medios de comunicación donde, a su juicio, su mensaje "ha sido mayoritariamente retorcido" con un "descaro y una falta de escrúpulos". Tras insistir en que no irá a Salvados porque su madre "no le deja", ha destacado que el "triunfo" de Vox tiene más que ver con las redes sociales que con los periodistas.

Más información en los próximos minutos