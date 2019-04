TVE camufló como destitución "estratégica" la dimisión por discriminación salarial de la jefa de Deportes

El pasado mes de septiembre, la periodista Raquel González fue nombrada directora de Deportes de Televisión Española en la nueva etapa de Rosa María Mateo como administradora única. La trabajadora asumía la labor de su antecesor, Julián Reyes. Además, dentro de los cambios, el presentador del TD2, Jesús Álvarez, fue relevado de su puesto tras 29 años presentando una de las secciones de deportes más vistas de los Informativos de la primera cadena. Antes de esa decisión, la propia Rosa María Mateo le había dicho a Álvarez que no le gustaba el pañuelo con el que salía a presentar en el bolsillo de la chaqueta. El mítico periodista cobraba un importante plus de miles de euros por presentar este espacio y quedó relegado a funciones menos importantes. Ante este vacío, la Dirección buscó sustituto, preferiblemente una mujer, pero no encontró a alguien que encajara en lo que buscaban.

Al final, la decisión consensuada en Informativos fue que esa labor de presentación la ejerciera también la jefa de área, Raquel González. Fue todo un hito, porque era la primera vez que ocurría algo así. De hecho, este doble nombramiento se vendió desde la Dirección de TVE como una demostración del empoderamiento de la mujer. Formaba parte de la nueva etapa con Begoña Alegría al frente de la Dirección de Informativos. Alegría fue miembro de la plataforma 'Mujeres RTVE', que impulsa la igualdad en el Ente Público.

Sin aumento de sueldo

El problema surgió cuando, a la hora de cobrar, este nombramiento como presentadora, que acarreaba una doble responsabilidad, no fue acompañado de un aumento en la retribución económica, como era lo normal. A Raquel González se le pagó exclusivamente por su labor como jefa del área de Deportes.

La labor de presentador es una de las mejores retribuidas dentro de Televisión Española y es aquí donde se produjo una situación surrealista. La responsable de todo el área de Deportes y que, además, trabajaba de presentadora del TD1, cobraba menos que algunos compañeros suyos, con menos responsabilidades, que se beneficiaban de unas retribuciones discrecionales. Según fuentes internas, periodistas como Sergio Sauca, Arsenio Cañada o Jesús Álvarez han cobrado o cobran pluses de presentación de entre 3.000 y 4.000 euros.

González puso esta situación en conocimiento de sus superiores en la Dirección de Informativos, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria para ella. Por eso, les advirtió de que, o le reconocían salarialmente su trabajo, o deberían buscar a otra persona para esa labor. Después de meses sin obtener una solución, Raquel González decidió, por coherencia, renunciar a presentar el TD1 el pasado mes de enero. Siguió cobrando lo mismo, pero sin tener que ir a presentar el Telediario. Algo que venía a demostrar que esa labor la estaba haciendo gratis.

"Cambios estratégicos" o discriminación salarial

Su decisión de no presentar y su desaparición de la pantalla provocó que diversos medios llamaran a Televisión Española para conocer los motivos de la renuncia de González. Así, tras hablar con fuentes de la cadena, Eltelevisero.com tituló: "TVE aparta a Raquel González en los deportes del Telediario". Dentro de la noticia aportaban más datos: "Esta decisión obedece a cambios estratégicos y es definitiva tras desaparecer del informativo hace varias semanas, según hemos sabido. La cadena pública seguirá confiando en Raquel González al frente del área de Deportes, pero dejará de salir en pantalla. Ella fue una de las grandes apuestas de Rosa María Mateo y la nueva directora de Informativos Begoña Alegría".

"Cambios estratégicos" de la cadena, le dijeron a esta publicación, pese a que la periodista había dimitido aduciendo una discriminación salarial. El Economista confirmó esta noticia y también le dieron esa versión de los cambios estratégicos. El portal especializado Fórmula TV se hizo eco de la información y tituló: "TVE destituye a Raquel González como presentadora de los Deportes de forma definitiva". Y añadió: "El mismo Ente Público ha sido quien ha tomado la decisión de apartar a Raquel González como presentadora de los Deportes del Telediario de Ana Blanco". La conclusión de estas noticias es que se había destituido a una profesional de su puesto tan solo unos meses después de nombrarla. Algo que, además de no ser cierto, dañaba claramente la imagen de esa periodista y su reputación.

La difusión de esta versión por parte del Departamento de Comunicación de RTVE, que dirige María Escario, provocó, según fuentes de la casa, que Raquel González dimitiera también, por una cuestión de dignidad, como jefa del área de Deportes de los Servicios Informativos. La dimisión se comunicó en febrero, pero la periodista se mantuvo en su puesto hasta que la Dirección de Informativos encontró a una persona para sustituirla. Paradójicamente, la persona presentada el pasado viernes 29 de marzo como sustituto en la jefatura de Deportes fue Jesús Álvarez.

"Cambio de criterio"

En declaraciones a Libertad Digital, la directora de Comunicación de RTVE, María Escario, se defiende asegurando que "no se trata de una discriminación salarial, sino de un cambio de criterio" en lo que a los complementos salariales se refiere. "Un directivo no puede cobrar dos complementos. Si se ha hecho en el pasado, ahora se está tratando de unificar el criterio", asegura Escario, que insiste en que "en estos momentos, no hay ningún directivo de Informativos que esté cobrando dos complementos al mismo tiempo".

Lo que sí admite es que la ya ex presentadora de Deportes dimitió de su cargo y que "en ningún caso fue un cese o destitución". Sin embargo, cuando se le pregunta por qué citando fuentes de RTVE, distintos medios ofrecieron otra versión de los hechos, María Escario insiste en que ella no puede controlar ni los titulares ni la interpretación que los periodistas hacen de una información. "Nosotros dejamos claro que era una decisión estratégica, de reestructuración de equipos", se defiende, aunque no recuerda si se dijo claramente que no era una destitución. En todo caso, según Escario, "si se dio esa versión fue para protegerla. Que trascendiera que era por una cuestión económica tal vez no era lo mejor para ella".

Sus palabras, sin embargo, chocan con lo que denuncia el Sindicato Independiente SI. Según este sindicato, a pesar de que, como la propia Escario reconoce, fue Raquel González la que presentó su renuncia, "la Dirección de Informativos está haciendo correr el rumor de que se la cesó porque no daba la imagen o el perfil que un puesto así requería", vertiendo ciertos comentarios despectivos sobre su físico.

Ejemplos como el de Xabier Fortes

Sobre la polémica salarial, este sindicato del Ente Público lo tiene claro: si se hubiera tenido la voluntad de pagarle por las dos funciones que realizaba, ni siquiera era necesario pagarle dos complementos. La Dirección "podía haberle subido perfectamente el que ya cobraba como jefa de Deportes, como se ha hecho con otras personas". En este sentido, el sindicato insiste en que los complementos son "totalmente arbitrarios" y pone el ejemplo de Xabier Fortes, presentador de Los Desayunos de TVE. Puesto que el plus de vivienda no puede superar los 1.500 euros y él reclamaba más, aseguran desde el SI, la Dirección del Ente Público decidió aumentarle el complemento de programas en varios miles de euros.

A diferencia de lo ocurrido con Fortes, la Dirección de Informativos no tuvo ninguna consideración con Raquel González, a pesar de que en su caso dicha subida estaba más que justificada. Si Begoña Alegría hubiera elevado el plus que esta periodista ya percibía como jefa de Deportes, se hubiera evitado que acabase cobrando menos que otros compañeros que únicamente presentaban un espacio, pero sin dirigir el área.

En mayo del año 2018, cuando estaba en el Gobierno el Partido Popular, el colectivo 'Mujeres RTVE', al que pertenecía la actual directora de Informativos, Begoña Alegría, denunció en Twitter la brecha salarial entre las directivas de Televisión Española. "La brecha salarial es abismal entre las directivas: las mujeres cobran un 41% menos que los hombres en puestos de dirección, según el informe de evaluación del Plan de Igualdad de RTVE". Ahora, el escándalo ante esta noticia parece menor.