"Donde tendría que estar Bauzá es el PP. Al final, en las elecciones, vamos a ver como los españoles siempre confían en un partido serio y preparado para gobernar España". La exministra de Sanidad y cabeza de lista del PP para las elecciones europeas, Dolors Monsterrat, valoraba así este miércoles el anuncio de que José Ramón Bauzá, el que fuera presidente de las Islas Baleares con el Partido Popular, iba a ocupar el quinto puesto de la lista de Ciudadanos para las elecciones europeas.

Un fichaje con el que no quería hacer sangre pero que no se ha visto con buenos ojos en las filas populares. Fuentes del partido explican que "Bauzá nos dijo que no se iba a ningún partido" cuando dejó el PP. "Así que si un hombre vale lo que vale su palabra...", ironizan los populares.

Pagazaurtundúa de UPyD y Soraya Rodríguez del PSOE

Tras ver los primeros puestos de la lista de Ciudadanos a las elecciones europeas, en el PP también se preguntan por "cuánta gente hay realmente de CS" en la candidatura, dado que en los cinco primeros puestos están como número dos Maite Pagazaurtundúa, que llega desde UPyD; como número cuatro Soraya Rodríguez, que abandonó el PSOE hace menos de un mes, y como cinco, el propio Bauzá.

Bauzá se dio de baja del Partido Popular el pasado mes de enero. En una misiva a sus militantes, el expresidente autonómico explicaba que "no podía" seguir perteneciendo a un partido al que le era "imposible votar", en especial por su política lingüística. Desde la dirección del PP rechazaron estos argumentos y relacionaron su marcha con la derrota que sufrió contra Biel Company en el congreso regional que se celebró en mayo de 2017.

Aunque se rumoreó que podía unirse a Vox, finalmente fichó por Ciudadanos. Pablo Casado ya alertó hace unas semanas en una visita a Palma de Mallorca de que "Instigar el transfuguismo no es bueno", en referencia a los dirigentes del partido de Albert Rivera.