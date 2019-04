Marchena neutraliza la manipulación de un abogado de los golpistas: "Si leemos un documento, lo leemos íntegro"

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha neutralizado la manipulación de un abogado de los golpistas durante la testifical de un guardia civil en el juicio del 1-O: "Si leemos un documento, lo leemos íntegro".

Durante la declaración de un guardia civil que había resultado herido durante una intervención en un centro de votación el 1-O, el letrado Jordi Pina que defiende a los golpistas Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez comenzaba a cuestionar las lesiones del agente, leyendo parcialmente su parte médico.

En ese momento, el agente reprocha al abogado que se esté refiriendo "parcialmente" a las lesiones y Marchena intervenía: "Señor letrado, si leemos un documento, lo leemos íntegro. Y si no lo leemos, esperamos a la prueba documental y usted hace aflorar ese documento en el instante en el que la Sala va a empezar a valorar el acopio documental que hay en la causa". "Por favor, por favor, no interroguemos sobre un documento, fraccionándolo", concluía el presidente del tribunal.

Los guardias civiles están describiendo los puñetazos e incluso las patadas en los testículos que sufrieron durante las intervenciones: "Me tocó evacuar a la gente que estaba en la rampa de acceso. Un señor cogió el escudo con violencia, tiró hacia dentro y me tiró hacia dentro, me quitó el escudo, me quitó la defensa..." "El resultado final es que acabé en el suelo y recibiendo patadas y puñetazos de todos los que estaban allí". Cuando dicho agente, intentó escapar, recibió un puñetazo en la nuca y una patada en la espalda.

"Iba con un escudo para proteger a mis compañeros. Me quisieron quitar el escudo y en ese forcejeo me fastidié un poco la muñeca derecha", afirmaba otro guardia civil y psoteriormente, hacía lo propio otro agente: "Sufrí golpes en el antebrazo derecho. Al ir a levantar a una de las personas que se echó al suelo, alguien por detrás me golpeó".

A preguntas del fiscal, otro agente afirma que les insultaron y les llamaron: "Hijos de puta, asesinos, fascistas". Después, otro compañero denunciaba como le intentaron robar "su arma de fuego".