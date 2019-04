Pablo Iglesias niega la relación de Podemos con la detenida por secuestrar a su hijo

A pesar de que la relación entre Podemos y la presidenta de Infancia Libre salió a la luz nada más ser detenida el 1 de abril por secuestrar a su hijo, desde la formación morada han intentado desvincularse de ella en todo momento. Este miércoles lo ha hecho el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha negado que Sevilla haya pertenecido en algún momento a su formación. "Esta señora nunca estuvo en Podemos. No tuvo ni cargo ni sueldo en Podemos", ha explicado durante una entrevista en Telecinco.

Sin embargo, aunque el líder de la formación morada niega la relación de su partido con María Sevilla, lo cierto es que sí la hubo. El diario El Mundo publicó el martes un documento, de diciembre de 2016, en el que se demuestra que Podemos Granada y la mujer detenida firmaron un convenio de colaboración. El objetivo de este acuerdo, que duró 36 meses según consta en el escrito, era "realizar un estudio en toda Andalucía de la población infantil que sufre o ha podido sufrir abuso sexual intrafamiliar".

El documento está firmado por la propia Sevilla y por quien fuera en aquel momento el secretario general de Podemos en la ciudad de Granada, Alberto Matarán, que abandonó la formación en marzo de 2018 por discrepancias con la dirección provincial. Un documento que la mujer incluso utilizó como prueba en el juicio en el que perdió la custodia de su hijo al que después secuestró y mantuvo en condiciones pésimas, encerrado, sin escolarizar y casi sin ver la luz del sol.

El mismo día que firmó ese convenio, María Sevilla compareció en la Asamblea de Madrid, invitada por Podemos, ante la Comisión de Políticas Sociales y Familias. Dos meses después, presentó en el registro del Congreso junto a cuatro diputadas de Unidos Podemos varias peticiones para mejorar la protección a la infancia. Una de esas diputadas que acompañó a la mujer ahora detenida es Ione Belarra, actual portavoz adjunta de la formación morada en el Congreso. Pero la cosa no quedó aquí. En marzo de 2017, Sevilla compareció en la Cámara Baja en la Comisión de Derecho de la Infancia y Adolescencia de nuevo invitada por Unidos Podemos.

Ante todos estos datos, Pablo Iglesias tan solo se ha limitado a explicar que "no se sabía nada de esto" cuando María Sevilla acudió a la llamada de Unidos Podemos junto a miembros de otras asociaciones que representaban los derechos de la infancia. Además, ha cargado contra quienes, a su juicio, "han tratado de forzar y utilizar una foto". "¡Imagínate con la de gente que me he hecho fotos!", se ha quejado. "Yo me reúno con muchísimos colectivos y con muchísima gente. Y claro, que de repente una persona con la que te has reunido, presuntamente, cometa un delito grave pues aquí lo que hay que pedir es que se haga justicia", ha sentenciado.