"Quien con Abascal se acuesta, con Sánchez, Iglesias y Torra se levanta"

El Mundo: "Haz que pase... Como en Titanic". Explica el periódico de Francisco Rosell que el enigmático lema pretende "prender la necesidad de una gran movilización". Pues a mí me da una pereza. "El PP lo rebautizó contra Sánchez: 'Haz que pase y no vuelva'". Eso ya anima más. En opinión de Federico Jiménez Losantos "Iván no es infalible", esta vez ha patinado. "Tener que explicar un lema de campaña prueba que el incipiente dogma de la infalibilidad de Iván Redondo es infundado". Para Tadeu, el lema "es el epítome de todas las frivolidades de la modernidad" y "se presta a todo tipo de choteos". De hecho, a Santiago González le suena a "jaculatoria de parturienta". Ya metidos en cosas serias, el editorial habla del juicio. "A medida que avanza el juicio cunde la preocupación en las defensas de los acusados. Cunde la evidencia de una subversión violenta del orden legal en 2017", más que sonrisas hubo hostias a mansalva. "A esto se suma la sentencia del Constitucional, que certifica que el Parlament vulneró los derechos políticos de Cs al tramitar la ley del referéndum, y la imputación de Torra por desobedecer a la Junta Electoral. Si en el Supremo se dirimen responsabilidades por lo consumado, en la Generalitat perdura una rebeldía que vuelve imposible la convivencia y reclama un cambio de timón en Moncloa para garantizar la libertad e igualdad de todos los catalanes". Eso no lo garantiza ya ni Dios, Cataluña es el salvaje Oeste y todo el que puede sale por patas.

El País admite que "'Haz que pase' es un controvertido lema electoral para el PSOE". Dice J. Marcos que la pretensión del PSOE es fomentar "la participación del electorado progresista y que no le pase como en las andaluzas", pero la "rápida reacción del PP" les ha desvelado que ha sido una metedura de pata, un "error no forzado". Se mantiene en El País el duelo entre el periodismo de verdad de Pablo Ordaz y la fábula de Xavier Vidal-Folch. "Un testigo envenenado en el Supremo", dice el redactor. "Las defensas no consiguen desarbolar las acusaciones del comisario Quintela contra la policía catalana". "El mando va cortando a medida el traje que falta en el armario de Trapero". A Folch se le llevan los demonios. "Aunque algunos días no lo parezca, este no es un juicio a los Mossos", "una cosa es tildar de pasividad al rival" y otra "de espionaje". Vidal Folch se remonta a la declaración de Trapero, que lo negó todo. "Así que alguien miente. A los jueces y a la ciudadanía. O quizá no. Quizá parece que mienta y sólo exagera". Vamos, que Vidal-Folch atribuye un delito de falso testimonio a policías y guardias civiles por la cara.

ABC nos cuenta lo que ya sabemos. "El PSOE planea investir a Sánchez con los votos de Podemos y el PNV". "No quiere descartar a Cs y confía en no necesitar al PDeCAT". Francamente, no veo la noticia por ningún lado. Es como titular "el PP planea investir a Casado con los votos de Cs y Vox". O "Cs planea investir a Rivera con los votos de PP y PSOE. Confía en no necesitar a Vox". En fin, un día más el editorial nos alerta de que Sánchez es malo y mentiroso y que no nos dejemos engañar, que todo en él "es una impostura electoralista para tratar de convencer a una parte sustancial de su electorado de que no está negociando bajo la mesa con la unidad de España". Vamos, que está en campaña. Cuidado, señor votante, "una vez más Sánchez dice una cosa para hacer la contraria. Sencillamente, aparenta desdeñar al separatismo catalán marcando distancias, pero es absurdo e irreal pensar que no volverá a cortejarlo si lo necesita con tal de volver a ser presidente del Gobierno". Que sí, Bieito, que lo sabe todo el mundo, y el que le vote es que no le importa y que prefiere eso a Vox. Luis Ventoso nos larga un "muermazo" sobre economía para terminar con un mensaje, a ver si cala de una vez. "¿Realmente ese 20% largo de votantes todavía indecisos le van a dar al final su voto a Sánchez? ¿Asumirá o no el electorado conservador que debido a la Ley D’Hondt quien con Abascal se acuesta con Sánchez, Iglesias y Torra se levanta? ¿Haremos que pase?". "Haz que no pase", podía haber titulado su columna. Ignacio Camacho interpreta a su manera el lema de Pedro. "Impreso sobre la cara del candidato, el lema 'Haz que pase' sugiere una involuntaria invitación a echarlo", "una llamada enérgica a cerrar el paréntesis sanchista como un mal sueño". Pues no parece que eso vaya a pasar, más le vale a ABC que se vaya haciendo a la idea o lo van a pasar realmente mal.

Hoy, por ejemplo, La Razón cuenta que "Sánchez salvará con el voto de Otegui sus decretazos". O sea, que tendrá los mismos apoyos que en la moción de censura. Marhuenda es otro que nos hace hoy grandes revelaciones. "Los proetarras solo están en las instituciones españolas como medio para desgastar en lo posible el sistema democrático de libertades surgido de la Transición". Y porque cobran, no te joroba. "Les interesa que el próximo presidente del Gobierno vuelva a ser un Pedro Sánchez que dependa de sus votos". También en La Razón hablan mucho del "Haz que pase". "Es un misterio destripar el mensaje que quiere trasladar el PSOE, y es probable que ni ellos mismos lo sepan". Que pregunten a Iván Redondo. "En las filas socialistas se cuestionan la ausencia del puño y la rosa y el personalismo". Parece que los socialistas son los únicos que no se han enterado de que el PSOE ya no existe, ahora es el Partido de Pedro Sánchez.

En La Vanguardia, Enric Juliana nos da otra muestra de su admiración un tanto enfermiza por Podemos. "Podemos vuelve a tener mucha gente en los actos, obtiene más microcréditos que hace cuatro años y ha recuperado el liderazgo en la redes" con el tema Villarejo. Pues hijo, si las cosas le van tan bien a Pablo no se entiende ese cabreo continuo en el que se ha instalado, siempre ceñudo, disparando contra todo lo que se menea. Dale un consejo a tu querido amigo, Juliana, que se relaje un poco porque no hay quien le aguante.