Ridículo "brutal" de Ada Colau que se hace youtuber "superpower"

Además de mujer, pobre y bisexual, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también es ahora "youtuber". Ha estrenado un canal en la plataforma de vídeos para contar sus vivencias de campaña electoral y ha editado un mensaje para sus fans sobre Vox, Manuel Valls y los medios que ha causado sensaciones encontradas, de la conmoción a la estupefacción.

Colau utiliza un lenguaje con giros adolescentes, emplea "brutal" por "muy bueno", habla de gente "superpower", califica de "rancios" a los dirigentes y simpatizantes de Vox y acusa a Manuel Valls de ser "campeón del 'mansplaining'" a raíz de un cara a cara grabado para el programa de Jordi Évole y que se emitirá próximamente. El "mansplaining", según Colau, es "esa sensación que las mujeres hemos sentido tantas y tantas veces que es cuando tienes delante de ti un hombre que suele ser mayor que tú, que lo sabe todo y tú no sabes nada, tú eres tonta, tú eres una niña".

La tesis de Ada Colau es que los medios de comunicación sólo ofrecen malas noticias y que se contaran también lo bueno, "el mundo sería mejor". En un tono y actitud que en algunos comentarios se califica más propio para un programa infantil que para un vídeo electoral, la alcaldesa lamenta que los medios no recogieran la manifestación contra Vox que organizó el sábado pasado, en coincidencia con el mitin del partido de Santiago Abascal en la capital catalana.

Bajo el lema "El amor gana al odio", Colau protagonizó una convocatoria con escasa asistencia y que pretendía colarse en las noticias a rebufo del mitin de Vox. Sostiene Colau: "Fue un acto brutal, muchísima gente, nos contactamos por internet, y en solo una semana la que hemos liado, o sea que felicidades colectivas porque esto lo hemos hecho entre todas y entre todos".

Y apunta en relación a Vox: "En cambio, no podemos felicitar igual a los chicos esos, los rancios, esos de extrema derecha. Traían autobuses de toda España y decían que iban a ser muchos y fueron poquiiiitos, ja. Menudo pinchazo que han tenido los rancios esta semana en nuestra ciudad de Barcelona. Lo siento, chicos".

"Superpower" y las "cosas bonitas"

A mayor abundamiento, añade la alcaldesa: "En la prensa escrita, al día siguiente salían los disturbios. No dicen nada de ese pedazo de acto que habéis visto, con tantísima gente, con gente "superpower", con unos mensajes brutales... pues todo eso, en la prensa escrita, parece que no ha existido, ¿verdad?, porque lo positivo parece que no vende. ¡Error! Yo entiendo que se explique todo. Lo malo y lo bueno. Lo que no entiendo es que los medios de comunicación sistemáticamente siempre magnificando lo malo. Yo creo que, la verdad, el mundo sería mucho mejor si los medios de comunicación se esforzaran por contar las cosas bonitas".

Colau no menciona a las personas heridas de gravedad que sufrieron los ataques y pedradas de los autodenominados "antifascistas" ni tampoco que canceló un contrato con el partido de Abascal para el uso del "Palau Sant Jordi".

"Nivel 'high'" y "mansplaining"

Tras explicar lo que es un pleno municipal al estilo de "Barrio Sésamo", se queja de la oposición fue al último pleno de la legislatura "con el bazoka", de la visión catastrofista de Barcelona y saca pecho por una medida de indefinida entrada en vigor, el dentista municipal.

En cuanto al debate con el candidato propuesto por Ciudadanos para la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, Colau explica: "El cara a cara fue en Salvados con Jordi Évole. Ya sabéis, nivel "high". No puede explicar el cara a cara porque eso sería spoiler, pero, pero hay algo que sí os quiero avanzar. La conversación fue tensa, bastante tensa. Evidentemente ese señor y yo representamos dos modelos opuestos de ciudad, pero eso no fue lo más irritante. Lo más irritante es que descubrí que el señor Valls es campeón del "mansplaining". ¿Qué es el mansplaining? Esa sensación que las mujeres hemos sentido tantas y tantas veces que es cuando tienes delante de ti un hombre, suele ser mayor que tú, que él lo sabe todo y tú no sabes nada, tu eres tonta, tu eres una niña. Él en cambio lo sabe todo, lo ha vivido todo y te lo explica constantemente. Incluso llega al punto de que te explica lo que tú acabas de explicar como si fuera idea suya".

El vídeo de la alcaldesa ha causado una cierta sensación de vergüenza ajena. En los comentarios, un usuario afirma: "Ada, los niños no votan, no tiene sentido que hables como Leticia Sabater".