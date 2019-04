"Cuanto más Vox, más Sánchez", el mensaje de la campaña de Pablo Casado

El próximo jueves 11 de abril, la noche de la pegada de carteles dará inicio a una campaña en la que el líder de Partido Popular, Pablo Casado, explotará en sus actos un mensaje de forma reiterada: "Cuánto más Vox, más Sánchez".

Aunque el lema central y oficial de la campaña del PP se ha querido hacer "en positivo": "Valor seguro", la idea fuerza que marcará el día a día de Casado, durante las dos semanas en las que recorrerá España antes del 28 de abril, será que "cuántos más votos vayan a Vox", Pedro Sánchez tiene más posibilidades de mantenerse en La Moncloa.

Un nuevo llamamiento al voto útil desde un PP que lleva semanas pidiendo que en provincias pequeñas, en las que se reparten menos de seis escaños, se les vote a ellos para "evitar", según dicen, que la división de los partidos de la derecha beneficie al PSOE.

Ahora, este llamamiento se extenderá también a las grandes ciudades, donde Pablo Casado centrará su campaña en explicar que si quieren "garantizar que no se repita un Ejecutivo socialista, hay que concentrar el voto en el PP". "El voto unido", explican fuentes de Génova 13.

15.000 kilómetros

Casado realizará con este mensaje una campaña en la que recorrerá todas las Comunidades Autónomas, un total de 15.000 kilómetros, y en la que participarán también exdirigentes del partido como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Eso sí, no coincidirán en un mismo acto dado que los populares han decidido hacer lo que llaman "una campaña en racimo", es decir, que dos dirigentes destacados no compartan un mismo escenario.

Por ejemplo, Mariano Rajoy estará en un mitin en Pontevedra el 12 de abril junto a Ana Pastor, mientras que José María Aznar acompañará ese mismo día a Cayetana Álvarez de Toledo en un acto en Barcelona.

Casado comenzará su campaña en Madrid y la cerrará también la capital, aunque el último viernes hará "un gesto" a los valencianos participando en un mitin en esa ciudad ya que en en la Comunidad Valenciana se celebran también elecciones autonómicas y el presidente popular quiere dar su apoyo Isabel Bonig. También estará en Andalucía durante el Jueves y el Viernes Santo, aunque no celebrarán mítines para no interrumpir las tradicionales procesiones.

Debates

Lo que aún no se sabe es qué sucederá con los debates televisivos en esta campaña ya que los populares esperan a que Pedro Sánchez confirme su asistencia. "Es intolerable que, a día de hoy, no haya confirmado su presencia. Sería la primera vez que no se mantiene un debate cara a cara entre los dos principales candidatos", añaden los populares que esperarán "hasta el último momento para ver qué hace el presidente del Gobierno".

Esperan que "el presidente del Gobierno no se esconda en un agujero en La Moncloa y se celebre el cara a cara". Así, Casado podrá "demostrar una vez más que su punto fuente es lo que ahora importa a los españoles: que es la economía", zanjan fuentes del PP.