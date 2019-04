El PP recurrirá ante el Constitucional los "decretos abertzales" del Gobierno

Pablo Casado ha anunciado este jueves que el Partido Popular recurrirá al Tribunal Constitucional algunos de los "decretos abertzales" de Pedro Sánchez que fueron convalidados este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso gracias al apoyo, entre otros, de PNV y Bildu.

"Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional algunos de estos decretos porque pensamos que no son de extraordinaria necesidad. Fuimos a la Junta Electoral Central y, una vez que no se ha tenido a bien evaluar que se está utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo, iremos al TC para decir que estos decretos no cumplen los requisitos de ser de urgente necesidad. Esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a costa de nuestros impuestos", ha anunciado en una intervención en Gran Canaria.

El presidente del Partido Popular ha lamentado que este miércoles "vimos con indignación cómo el Gobierno de España tenía que rogar" el apoyo de los proetarras para aprobar sus decretos.

"No sé hasta qué grado de indignidad va a llegar Pedro Sánchez", ha asegurado el líder popular. "Ver a Otegi como socio clave del Ejecutivo me produce un estupor que no puedo admitir", ha añadido Casado que ha sentenciado que si llega a Moncloa "esto en nuestro gobierno no va a pasar. Nunca vamos a telefonear a los proetarras", ha explicado tras lamentar que "Otegi diga 'os hemos ganado'".

El candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP también ha reprochado al presidente socialista que haya pactado con el PNV la cesión de nuevas competencias para el País Vasco. En opinión de Pablo Casado, "España ya no puede transferir más competencias a las comunidades autónomas", especialmente, ha dicho, "a las desleales".

"Esto sí que es el hundimiento, el hundimiento de la sensatez. Su primer iceberg ha sido Bildu", ha terminado Pablo Casado recordando las comparaciones de algunos ministros socialistas del lema del PSOE, "Haz que pase", con el Titanic.