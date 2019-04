Isabel San Sebastián da la alarma: "Estamos a 24 días de chocar contra el iceberg"

El Mundo dice escandalizado que "Sánchez se asocia con Bildu y el PNV saca más competencias". Como si fuera la primera vez. Rosell señala que lo que sí ha estrenado Sánchez es que "un presidente, con las Cortes disueltas, acelera la manivela del decretazo con carga social para comprar votos en plena precampaña y de paso retratar a la oposición como antisocial si se atreve a discrepar votando en contra". ¿Y por qué fueron a esa votación? Hubiera sido un bombazo dejar a Sánchez solo con sus socios. "Pero lo más degradante fue el decisivo voto de Bildu", que en opinión de Rosell es otra novedad. "Otra primera vez: que testaferros de ETA posean el poder de condicionar la acción de Gobierno de España". El voto de Bildu ya fue decisivo para la moción de censura y Sánchez lo aceptó encantado. Emilia Landaluce le da vueltas al voto útil. "No está bien que los partidos ejerzan de asustaviejas ni que se propaguen bulos. Uno puede votar por muchos motivos. Más sensato podría ser echar a Sánchez. Pero a veces se olvida que el ciudadano quiere expresar otras cosas con su voto". "¿Qué es el voto útil? Pues depende de para qué lo queremos". ¡Caramba! Pues sí que nos están poniendo difícil votar. Mejor quedarse en casa para no meter la pata. David Jiménez Torres comenta la decisión de Vox da dar el pistoletazo de salida a la campaña en Covadonga. "Vox no parece concebir la Historia como un texto sino como un vídeojuego (...) Habrá quien diga que solo estamos ante un esfuerzo por reivindicar la historia nacional; pero ya advirtió Hartley que el pasado es, ante todo, un país extranjero". A ver, tampoco hay que devanarse los sesos. Vox lo que quiere es dar por saco a la izquierda y su memoria histórica. Es más, Abascal lo ha dejado claro. "Vox ha venido a dar una patada política en el tablero progre y contra sus dogmas". ¿A que eso lo entiende todo el mundo?

El País nos da una alegría en portada a los fumadores. "Comer mal mata más que fumar y el cáncer". Uf, qué alivio. Lo de los decretos lo deja para la zona de campaña electoral. "El Gobierno salva los decretos sociales con la mayoría que le dio el poder". Pues ya está dicho todo. El duelo sobre el juicio entre el narrador de El País, Pablo Ordaz, y el comentarista Xavier Vidal-Folch continúa. "Una herramienta llamada violencia", titula el periodista. Cuenta Ordaz que la sala está siempre llena de indepes entre el público, esperando que alguien "deje claro de una vez por todas que aquel sueño de una república independiente fue, ante todo, un sueño pacífico, festivo incluso, y que sólo se torció porque miles de policías españoles se dedicaron a golpear a gente indefensa un domingo por la mañana". Pero ayer se llevaron un nuevo chasco cuando la mano derecha de Trapero declaró que Puchi dijo que si había violencia declaraba la independencia. "Estos hombres y mujeres que cada día acuden, AVE va y AVE viene, al Salón de Plenos acaban de escuchar a un oficial de los mossos decir que Puigdemont pensó que una espiral de violencia podía ser la espoleta de la declaración de independencia. Justo lo que el fiscal necesita para sostener la acusación de rebelión". Vidal-Folch, como todos los días, no ve rebelión por ninguna parte. "¿Podía ser rebelde a la Constitución un cuerpo cuyos mandos denunciaban a los levantiscos ante el coronel de la Benemérita y coordinador de las tres policías?". Qué ingrata tarea te ha tocado, Xavier.

ABC alerta: "Sánchez renueva el pacto de la moción de censura". Un día más, Rubido está de los nervios. "Los que le espera a España con Sánchez". "El partido de la izquierda nacional y constitucionalista ha dejado de ser una cosa y otra, para aceptar el papel de comodín de todos los políticos cuyo objetivo es la demolición del sistema constitucional". Luis Ventoso sube la tensión. Lo de ayer "supone una nítida advertencia de lo que sucederá si Sánchez gana las elecciones", y repite, "a riesgo de resultar un poco plomo", la pregunta de ayer. "¿De verdad el 20% de los votantes españoles todavía indecisos van a votar a Sánchez? ¿Apoyarían a un presidente que volvería a ser rehén de la logia del lazo amarillo y de Bildu? No está de moda decirlo, pero cuesta mucho creerlo". ¿Que no está de moda decir a la gente lo que tiene que votar y lo que no? Hombre, es el último grito de esta primavera. A Isabel San Sebastián le viene al pelo lo del Titanic para elevar a diez el alarmismo. "Estamos a 24 días de chocar contra el iceberg. O se hunde Sánchez o arrastra al abismo a España". ¿Sobrevivirá ABC 24 días en este estado de zozobra?

La Razón dice que "Sánchez ensaya la reedición del pacto Frankestein". No obstante, el editorial va sobre el juicio. "La declaración del comisario de los mossos Ferrán López confirma que Puigdemont y los líderes de la Generalitat utilizaron la violencia que podría haber el 1-O para desarrollar su plan secesionista". "El juicio ha entrado en una fase en la que empiezan a sustanciarse los delitos más graves". Y Ussía tiene un detalle con Pablo el doliente. "Le envío mi más sentido pésame, porque tíos bisabuelos no se pierden todos los días". Todos le acompañamos en el sentimiento, verle hacer ese esfuerzo para que saliera alguna lagrimita nos conmovió.

La Vanguardia celebró ayer un debate con los cabezas de lista por Barcelona. "El primer debate evidencia la dificultad de un final dialogado". El editorial le da la bienvenida a Cayetana. "La presencia de una candada atípica como Álvarez de Toledo es una oportunidad de oro para que Barcelona renueve su vocación de ciudad mediterránea, cosmopolita y abierta de par en par a todos". Parece que La Vanguardia le ha cogido el gusto a tocarle las narices a Pilar Rahola, que hace unos días le echó los galgos a Cayetana, "la doña".