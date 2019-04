El fiscal deja en evidencia la pasividad de los Mossos el 1-O: "¿No resultó herido ningún agente? No hay más preguntas"

El fiscal Javier Zaragoza ha dejado en evidencia la pasividad de los Mossos en el 1-O durante la declaración de los comisario de los Mossos d'Esquadra, Juan Carlos Molinero, en el juicio del 1-O: "¿No resultó herido ningún agente? No hay más preguntas". Recordamos que más de un centenar de policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por dar cumplimiento el mandato judicial que les instaba a impedir el referéndum ilegal.

Durante el interrogatorio, el fiscal preguntaba a Molinero: "¿El día 1 de octubre algún mosso d'Esquadra resultó lesionado?". "Creo que no", contestaba el comisario. Zaragoza repreguntaba: "¿Contusionado?". Misma respuesta, "creo que no". "¿Agredido?", insistía el fiscal. "No me constan agresiones, tampoco puedo asegurar que no" decía Molinero. "No hay más preguntas" concluía el fiscal".

El comisario de los Mossos ha ratificado tal y como desveló ayer el otro comisario de los Mossos, Ferrán López, que durante la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017, el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, aseguró que si había violencia el 1-O "declararía la independencia en ese momento".

"Cuando ya habíamos dado por finalizada la reunión, recuerdo que el mayor José Luis Trapero hizo una última reflexión a Puigdemont. Dijo: "Espero, presidente, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar". A esa reflexión, sostiene Molinero, "efectivamente, el presidente de la Generalidad dijo que si se daba esa situación límite procedería a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento".

El comisario de los Mossos sostiene que también advirtieron sobre la conflictividad social que causaría el 1-O: "Comentamos que se podrían producir enfrentamientos entre las fuerzas de policía y los ciudadanos en los colegios. Trasladamos (a Puigdemont) que nuestros servicios de inteligencia e información decían que iba a haber entre dos y tres millones de personas en la calle, y eso junto con las instrucciones que recibíamos de las fuerzas de seguridad iba a crear situaciones de conflictividad social, que veíamos de forma preocupante".

"Les transmitimos nuestras preocupaciones", añade el comisario, "durante una hora, hora y cuarto, le expusimos nuestra preocupación al presidente y al consejero (Joaquim Forn) y les transmitimos que nosotros teníamos unas instrucciones de la Fiscalía y que no tuvieran ninguna duda de que los Mossos iban a cumplir con la legalidad vigente".

"Lo que explicamos en las dos reuniones es que nuestros servicios de inteligencia e información trabajaban con la previsión de que el 1 de octubre iba a ver 2,5 o 3 millones de personas en la calle". Molinero relata que trasladaron que podía haber "conflictividad social", subraya Molinero.

A Continuación, negaba "rotundamente" que los Mossos siguieran a Guardia Civil o Policía. "Ni el 1-O ni en ninguna otra ocasión nos hemos dedicado a seguir a otros cuerpos policiales". El comisario admitía que patrullas de Mossos informaron de la salida de agentes de algunas dependencias, pero no como fórmula de espionaje sino para prevenir altercados.