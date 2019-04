El presidente del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, ha perdido la paciencia con el abogado de los golpistas, Jordi Pina, mientras interrogaba a un agente de la guardia civil: "Si quiere, testifica usted. ¡Esto no es serio!".

El letrado de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, interrogaba a un agente, mientras visionaba en un dispositivo electrónico un vídeo sobre la actuación policial. La Sala no ha autorizado a visualizar vídeos hasta que llegue la fase documental de la vista oral. En ese momento, Pina pregunta al guardia civil: "¿Cayó esta persona al suelo y continuaron la marcha sin hacerle caso? Voy a ser más preciso, es que lo estoy viendo".

Marchena intervenía en ese momento para recriminar al abogado su comportamiento: "Señor Pina. A ver, por favor. Lo que podemos hacer es que testifique usted, en lugar del testigo, si le parece. ¡Esto no es serio, señor Pina, no es serio! Y usted normalmente se comporta como un letrado serio, pero en este momento, no se ha comportado como un letrado serio".

"Como tengo razón", añadía Marchena, "igual lo dejamos y hace otra pregunta. No me tiene que dar explicaciones, porque igual las explicaciones agravan su actitud". Pina daba la razón al magistrado y "pedía disculpas al tribunal".

Recordamos que este letrado protagonizó este miércoles otro incidente mientras interrogaba a otro guardia civil. Jordi Pina comenzaba a cuestionar las lesiones sufridas por un agente, leyendo sólo parte del informe médico.

Por este motivo, Marchena se veía obligado a tomar la palabra: "Señor letrado, si leemos un documento, lo leemos íntegro. Y si no lo leemos, esperamos a la prueba documental y usted hace aflorar ese documento en el instante en el que la Sala va a empezar a valorar el acopio documental que hay en la causa. Por favor, por favor, no interroguemos sobre un documento fraccionándolo".