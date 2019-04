El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la denominada ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos. Se trata de la segunda vez que pasa por la cámara vasca: en 2016 fue aprobada y posteriormente recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP por, entre otras cosas, la creación de una comisión de valoración que definía qué personas pueden considerarse víctimas de la violencia policial al margen de los jueces. El Gobierno de Pedro Sánchez acordó con el vasco la retirada del recurso a cambio de varias modificaciones. La norma ha salido adelante con el apoyo de PNV, PSE, la abstención de EH Bildu y Podemos en varios artículos y la oposición del PP, que denuncia que equipara a víctimas y verdugos y busca el "desprestigio" de las diferentes policías porque se les pone "bajo sospecha".

En el pleno, el diputado de EH Bildu Julen Arzuaga ha insultado a policías y guardias civiles, de los que ha dicho que están "haciendo un lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado". "Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg, para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante, inaceptable y asqueroso", ha continuado Arzuaga ante la pasividad de la presidenta de la Cámara que se ha limitado a pedir orden. Los diputados del PP han abandonado sus escaños.

En Casa de Herrero, de esRadio, el portavoz del PP vasco, Borja Sémper, ha lamentado lo ocurrido y ha defendido la posición del PP en contra de una ley mediante la cual "se puede decir que la Guardia Civil" cometió una "violencia a la altura de la de ETA" y en la que "una comisión de políticos" puede reconocer de forma extrajudicial a las víctimas. "Es una aberración jurídica y moral", ha dicho Sémper, que ha subrayado el apoyo de los socialistas vascos a la norma.

Sémper ha considerado que gestos como éste y el apoyo de EH Bildu en Madrid a los decretos de Pedro Sánchez evidencian una operación "a medio y largo plazo de blanqueamiento" del entorno de ETA sin que se cumplan "otras etapas como renegar del pasado" y "pedir perdón" a la sociedad". "Otegi quiere ser influyente en Madrid" y "jugar con ERC a condicionar un hipotético gobierno de Sánchez" con vistas también a un posible gobierno en el País Vasco con el PSOE, ha considerado.

En la entrevista, Sémper también se ha referido a posibles discrepancias entre Génova y el PP vasco. El dirigente popular lo ha desmentido diciendo que "no estamos para tonterías" y destacando el cargo de Javier Maroto a Madrid. Sobre Carlos Iturgáiz y su marcha de la política, sí ha apuntado que "confía" en que no se le deje "tirado". "Más allá de esto no tenemos mayor objeción", ha apuntado.