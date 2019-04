La decisión se veía venir desde el pasado viernes, cuando el director general de Información Nacional de Moncloa, Alberto Pozas, uno de los pesos pesados del gabinete, no aparecía junto al séquito de Moncloa en la sala de prensa del Consejo de Ministros. Un hecho que volvió a llamar la atención este viernes después de conocer que el comisario Villarejo le acusaba de haber sido él quien, como director de Interviú, le entregó el pendrive con el supuesto contenido sensible sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Los rumores no han cesado desde entonces, hasta ahora. A las18:46 horas, Pozas utilizaba los canales oficiales de Moncloa para entonar una despedida y tras haberle presentado su dimisión al presidente del Gobienro, Pedro Sánchez, este jueves. Un hecho sobre el que no quiso informarse a la prensa antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros y que el ya ex jefe de Nacional de Moncloa explica que "estoy siendo utilizado para atacar al Gobierno y al Presidente y eso no lo puedo permitir".

La renuncia de Pozas se produce antes de que sea llamado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional número 6, Manuel García-Castellón, según fuentes consultadas por este periódico, en el marco de una investigación sobre el supuesto espionaje durante el mandato del anterior ministerio dirigido por el popular Jorge Fernández Díaz sobre sus adversarios políticos.

Añade Pozas que "la situación me impide poder siquiera opinar sobre lo que está pasando. Pensé que conocía la política pero he aprendido una nueva lección: con las urnas cerca, hasta el arco iris puede verse en noche cerrada. A partir de ahora espero que pueda redimensionar el asunto que me ha atropellado", y en el que desliza una crítica a los que "han querido mezclar mi nombre con el de la policía patriótica. Estaban muy equivocados, algunos a sabiendas".

En la carta de dimisión, Pozas concluye con el deseo de que "quienes se dejan ofuscar por la tinta del calamar se den cuenta de la labor de despiste y persigan al calamar" porque en "nuestro oficio atender señuelos conduce a la frustración".

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien se encuentra en prisión provisional, declaró ante el juez que fue el director de Interviú el que le dio el pendrive con el supuesto contenido de un teléfono móvil sustraído a una ayudante del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pozas fue director de la ya extinta Interviú en los últimos diez años.