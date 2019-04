El misterio de los socialistas "asqueados" y "preocupados" con Sánchez

El Mundo dice que "el PSOE vota con el PNV una ley que humilla a la Policía". Dos ‘bombas’ en una semana, besitos con Otegi y patadas a la Policía en pleno juicio por el 1-O, en el que estamos viendo el maltrato que sufrieron guardias y policías. "Verlo para creerlo", dice Rosell con más razón que un santo, sobre todo porque entre 1978 y 1999, (que es el periodo que abarca la ley contra la policía) "fueron los socialistas quienes gobernaron España" la mayor parte del tiempo "y estuvieron, por tanto, al frente de Interior". ¿Piensa Sánchez llevar al banquillo a Belloch o a Asunción? ¿Quiere Sánchez resucitar el GAL? "Los viles insultos del diputado de Bildu Julen Arzuaga a los miembros de la Policía y la Guardia Civil, tachándolos de nazis, evidencia lo envalentonados que están los proetarras" con los mimos de Sánchez. "Es una afrenta para policías, guardias civiles y víctimas del terrorismo. Y para toda la sociedad es una indignidad asistir a otro gesto de blanqueamiento de quienes hasta anteayer jaleaban 'ETA, mátalos'". Y pum, pum, tiro en la nuca. Los socialistas asesinados estarán revolviéndose en sus tumbas. Porque los vivos miran para otro lado. Los que no están en el otro lado, claro, que son la mayoría, para qué engañarse. Santiago González deja constancia de que "los socialistas se hicieron los locos mientras sus socios insultaban a los invitados de los sindicatos policiales sin que Grande Marlaska haya dicho ni pío. Señor, haz que pase pronto todo esto, qué vergüenza". Haces bien en rezar, Santiago, es lo único que se puede hacer a estas alturas. Federico Jiménez Losantos está espeluznado con el caso de la "secuestradora y maltratadora de sus hijos asesora de Podemos". "Todo lo que se va sabiendo, y en especial el informe psicológico que publicó ayer El Mundo subraya la necesidad de acabar con la Ley de Violencia de Género", responsable de que "la impunidad de la maltratadora" fuera "total". "Y todo porque en los estamentos legales que deberían proteger a los niños reina el terror al sexismo de la Viogen y al linchamiento que los medios de comunicación ejecutan a sus órdenes". De hecho en La Sexta ni se menciona este caso. Están tan ocupados con Pablito y Villarejo….

La vergüenza de Santiago González se hace carne en El País. Ni en portada, ni en páginas interiores le dedica una línea a lo que pasó ayer en el Parlamento Vasco. Ya pasó con las declaraciones de Iceta sobre el referéndum. Qué pena de periódico. Eso sí, la moción del PSC en el parlamento catalán –que no sirve para nada, dicho sea de paso– la da con banda de música. "El Parlament debilita más a Torra al exigirle elecciones ya. La oposición se une en torno a la moción del PSC". Miquel Noguer manda un mensajito a Ciudadanos. "Ciudadanos, no ha sido capaz de utilizar su posición preeminente en el parlamento para trazar una estrategia alternativa que genere apoyos más allá de sus filas. Poco ha hecho en la Cámara más allá de copiar la exagerada gesticulación del independentismo". Al menos no ha propuesto que con un 65% de síes se independice Cataluña, como Iceta. "Ha tenido que ser el PSC quien encabece una maniobra como la de ayer". Moguer tiene parte de razón. Arrimadas, salvo sacar cartelitos y recordar una y otra vez las vomitonas de Torra, no ha hecho nada. Parece que Rivera, por celos, la tiene maniatada. Dicho esto, hay que tener una cara de cemento armado y una falta de pudor profesional sin límites para que el mismo periódico que ocultó lo de Iceta y el referéndum nos lo venda ahora como el héroe del antiseparatismo.

ABC: "Bildu, aliado de Sánchez, llama nazi a la policía". Dice en el editorial que "cualquier estrategia de blanquear a Otegui, o cualquier intercambio de sonrisas y prebendas con el separatismo catalán por parte de Sánchez debería estar penalizado en las urnas". Yo que Rubido haría lo que Santiago y me pondría a rezar. A Luis Ventoso le entristece lo bajo que ha caído el socialismo con Sánchez. "A los diputados socialistas les resultó indiferente que llamasen nazis a los policías que se enfrentaron a ETA" para defender a esos socialistas que hoy les clavan el cuchillo por la espalda. "Tiene que haber –los hay– socialistas asqueados". Pues serán como las meigas. Haberlas, haylas, pero nadie las ha visto.

La Razón dice que "Torra burlará al Parlament: ni moción ni elecciones". Es lo que tiene Torra, que el Parlament se la refanfinfla. Dice Fernando Rayón que "Torra aprovechó su intervención para retar a la oposición a presentar una moción de censura con un candidato a la investidura que, de momento, parece poco probable. Pero tiempo al tiempo". ¿Y qué hará Rivera si Iceta se le adelanta y presenta una moción con él como candidato? Que prepare la soga. Julio Valdeón no da crédito con los tropiezos continuos de Ciudadanos, "empeñado en autoboicotearse". "Su pobre presidente no se cansa de meter la pata y va camino de ser el increíble hombre menguante. Resta la esperanza de que Inés Arrimadas asuma algún día al mando. Si Rivera y cia no la destrozan antes". Que no es descartable. Pedro Narváez es otro que cree en la chica de la curva y dice que "la preocupación socialista es mayúscula" ante la deriva de Sánchez. Pues chico, el eco que llega es en minúsculas.