El Partido Popular presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las leyes "de Abusos Policiales" aprobadas por los Parlamentos Vasco y Navarro, donde "los policías han sido "insultados de forma indigna por parte de Bildu".

Así lo ha anunciado Pablo Casado en un acto en Huelva después de que este jueves se aprobase en la Cámara vasca una reforma de la "Ley de reparación de víctimas de abusos policiales" que habían impulsado el PNV y el PSE-EE gracias a que EH Bildu y Podemos se abstuvieron. En el debate de esa propuesta, un diputado de Bildu comparó con "nazis de Nuremberg" a miembros de la Policía y la Guardia Civil.

"Hemos tenido que escuchar como los herederos de ETA llaman nazis a la Policía y a la Guardia Civil. Hemos tenido que escuchar como los matarifes de ETA les dicen que son genocidas, y después de eso, el PSOE no sólo no se levanta del Pleno como hicimos nosotros, sino que votan a favor de la Ley de Abusos Policiales con esas acusaciones inaceptables", ha asegurado Casado.

"Pedro Sánchez se alía con proetarras que no condenan más de 800 asesinatos y que reciben como héroes a los etarras cuando salen de la cárcel", ha añadido un Pablo Casado que se ha comprometido a cambiar el Código Penal para "prohibir actos de enaltecimiento de los etarras que salen de la cárcel".

En la misma línea se ha pronunciado Albert Rivera, quien en el Foro ABC anunciaba este viernes un recurso ante el Defensor del Pueblo (Ciudadanos no tiene los diputados suficientes para acudir por sí mismo al TC) contra la norma vasca. Rivera argumenta que "es inconstitucional que un político decida si hay abuso policial o no, eso lo tiene que hacer un juez y no Otegi, Urkullu, Ibarretxe ni nadie que se le parezca" sentenciaba, informa Mariano Alonso.

La Villacisneros, también contra la ley

Pero no sólo el PP y Ciudadanos se han mostrado en contra de esta ley vasca. La Fundación Villacisneros ha presentado ante el Defensor del Pueblo de un escrito instando la interposición de recurso de inconstitucionalidad, algo que ya había hecho el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, pero que fue retirado por el Gobierno de Pedro Sánchez como consecuencia de la negociación con el PNV para que prosperase su moción de censura contra Rajoy.

Según creen, "esta Ley, además de arrogarse competencias propias de un tribunal de Justicia manteniendo una comisión de valoración que determinará quién tiene la condición de víctima, cuestiona el trabajo de las Fuerzas de Seguridad durante la democracia en su lucha contra el terrorismo" y consideran, asimismo, que es "una humillación para las víctimas del terrorismo".

"Ampliar los supuestos de la Prisión Permanente Revisable"

El líder popular ha adelantado sus intenciones en un acto en Huelva a favor de la prisión permanente revisable en el que ha estado acompañado por el cabeza de lista por esa provincia Juan José Cortés. Casado ha asegurado que no puede "entender" cómo "Sánchez no apoya a las víctimas del terrorismo etarra como tampoco puedo entender cómo no apoya la prisión permanente revisable".

Si llega a La Moncloa, ha anunciado que ampliará esta Ley "a otros cinco supuestos más" como son "los asesinatos con ocultación de cadáver, los asesinatos con secuestro previo de la víctima, los de violadores reincidentes, los responsables de incendios que produzcan víctimas mortales o estragos y los de criminales que hayan podido cometer algún delito relacionado con la violencia de género anteriormente".