Casado reta a Sánchez: "Que diga que no quiere los votos de Otegi"

Las palabras de Pablo Casado este lunes asegurando que "Pedro Sánchez prefiere tener "las manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco", levantaron ampollas en el PSOE. El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, no tardó en cargar contra el líder del PP acusándole de "utilizar a las víctimas del terrorismo, víctimas socialistas también, para intentar remontar en una campaña tan desesperada".

Este martes, Casado no ha dado un paso atrás en esas declaraciones y ha retado a los socialistas a que "digan que no quieren los votos de Otegi", después de que los batasunos anunciaran que habían recibido un "sinfín de llamadas" procedentes del Gobierno para que apoyasen sus Reales Decretos Leyes en la última Diputación Permanente.

"Señor Ábalos y señor Sánchez: digan que no quieren los votos de Otegi, que van a exigirles que condenen 800 asesinatos, que no vamos a aguantar un homenaje a un etarra excarcelado, que no van a admitir que ultrajen a las víctimas del terrorismo. Y entonces, yo no diré nada", ha retado Casado a Sánchez en un acto en Menorca.

"El presidente más radical"

"Que no nos engañen, Pedro Sánchez es un peligro público para España, es el presidente más radical y más sectario que ha tenido este país porque ha pactado con los enemigos de este país", ha añadido un presidente del PP que desde las Islas Baleares ha pedido a sus habitantes "que no se dejen humillar por nadie, ni por la izquierda ni por el pancatalanismo que quiere convertir a las Islas en un anexo de Cataluña. Los Països Catalans no existen y nunca existirán con el PP", ha añadido.

Para que eso no suceda, el líder del PP ha hecho un nuevo llamamiento al voto útil para hacer frente a un Pedro Sánchez que "va a pactar con Torra, Puigdemont, Iglesias y Otegi". "Torra es como un domador con Sánchez. Saca el aro y le dice ‘venga Pedro, a saltar’", ha explicado.

"Ya han planteado un Gobierno para España", ha avisado Casado que con tono irónico ha explicado que "Iglesias ha pedido ser ministro de Interior". "Torra imagino que pedirá administraciones territoriales, a Puigdemont seguro que le apetece Asuntos Exteriores y estoy seguro de que Otegi pedirá Justicia".