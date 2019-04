La Policía especial de Iglesias: sin control de Interior y, supuestamente, contra la “corrupción institucional”

Podemos se saca de la manga una nueva propuesta que no está incluida en su programa electoral pero de la que harán bandera durante toda la campaña: una unidad de policía especial para acabar con las "cloacas del Estado". Pablo Iglesias lleva así al terreno político su situación personal después de que se haya visto envuelto en el caso Villarejo por el robo en 2016 del móvil de una de sus asesoras personales que acabó en manos del excomisario.

De esta manera, Podemos propone que la unidad especial, que se llamaría Unidad Integral contra la Corrupción Institucional (UCCI), esté formada por policías, guardias civiles y miembros de policías autonómicas y que no dependa del Ministerio del Interior "sino de los órganos competentes de la investigación judicial, jueces y ministerio fiscal".

La formación morada ha hecho este anuncio en Zaragoza en un acto en el que ha participado Pablo Iglesias que ha señalado que esta propuesta se basa en el artículo 126 de la Constitución que reza así: "La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que se establezca".

Según Iglesias, este artículo no está desarrollado y existen muy pocos países en los que "la policía haya podido trabajar con libertad para destapar tramas de corrupción política". Por eso, ha propuesto la creación de esta "unidad de élite que no dependa del Ministerio del Interior". Ha puesto para ello de ejemplo a Italia y al fiscal Antonio Di Pietro que en el año 1992 sacudió al país al destapar el caso Tangentopoli en el que estaban implicados numerosos políticos italianos.

Así, Iglesias ha sacado pecho por ser "una fuerza que puede gobernar" y a su vez "quiere limitar el poder del gobierno y que ese poder lo tenga la autoridad judicial". Además, ha tendido la mano al resto de fuerzas políticas para que "combatan las cloacas con las Constitución en la mano". Una oferta que han trasladado de manera especial al Partido Socialista. "Cuando decimos al gobierno que las cloacas no están limpias se lo toman como un ataque. No es un ataque. Estamos dispuestos a trabajar con ellos para limpiarlas pero que no mientan", ha enfatizado Iglesias.

Policías blindados

En el acto también ha participado Juan Antonio Delgado, guardia civil y candidato de Podemos al Congreso por Cádiz. Según Delgado "mientras las unidades policiales dependan de políticos corruptos, de jefes puestos a dedo que tienen que pagar favores a los políticos que les han colocado aquí nada va a cambiar".

Así, ha señalado que es el motivo por el que deben ponerse "a trabajar" cuanto antes en la creación de esta unidad. Quieren además que los miembros de esta unidad especial estén "blindados" ante cualquier tipo de "represalias, castigos o premios por parte del poder político".

Tras Delgado ha tomado la palabra Gloria Elizo, que durante toda la legislatura ha sido vicepresidenta cuarta del Congreso. A pesar de su cargo institucional, no ha tenido reparo en asegurar que "la corrupción ha sido la naturalidad en este país" y que no lo van a "permitir". De esta manera, ha señalado que "la única opción" para que cambie la tónica del país es que Podemos entre en el Gobierno para cambiar "la estructura legal" y para que "las cosas se construyan con honradez y decencia".