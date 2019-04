La buena nueva de Hermann Tertsch: la "jauría mediática de Ferreras" ya no es eficaz

El Mundo dedica el periódico a Rivera, que ayer estuvo en el foro del periódico. "No se puede moderar a Sánchez, echarlo es una emergencia". Rosell alaba la ideíca del de Ciudadanos de imponer una asignatura sobre la Constitución. "Los valores de la Constitución son la vacuna contra el nacionalpopulismo". Lo bueno es que si luego quieres hacer una oposición, tienes medio camino recorrido. Jorge Bustos ve a Rivera como "un animal político, pero un animal acorralado". Haga lo que haga, le criticarán, "si no pacta, su partido es inútil; si pacta, es volátil". No obstante, Bustos confía en el animalito. "Su afilado instinto le comunica que las cosas están a punto de volver a cambiar. Una vez más. Es la ley de la selva y a la selva se viene bien llorado. Se adaptará". Es más, Rafa Latorre cree que Ciudadanos "es una formación de probada elasticidad donde casi todos los principios están supeditados a la estrategia, lo que concede a su timonel un margen de maniobra que sus adversarios ni sueñan". ¿Y qué tiene de malo tener cintura? Los principios están sobrevalorados. Como dice Lucía Méndez, "es necesario adaptarse a los tiempos, y en eso Rivera es un maestro. A la fuerza ahorcan". Como todos.

El País dice que "Casado propone quitar poder a las autonomías y recentralizar el Estado". El editorial pone a Casado de chupa de dómine por la frasecita de las manos manchadas de sangre. "Unas declaraciones impropias de un representante electo, y aspirante a una de las más altas magistraturas del Estado", "se ha perdido el respeto a sí mismo", es la "visceralidad más incivil", "retórica pendenciera", es lo más bonito que le dice al líder del PP. David Trueba mete a Casado y Rivera en el mismo saco de la agresividad. "Los destinos de Casado y Rivera han quedado unidos por esos caprichos de la asociación mental. Para muchos electores resultaba difícil distinguirlos, pero con el tiempo en lugar de alimentar las diferencias se han ido desarrollando similitudes (…) Se han convertido en idénticos entre ellos". Deberías visitar al oculista, David. Dice El País que "la campaña se envuelve en tonos apocalípticos", Sánchez hace una campaña "con perfil tirando a bajo y sin muchas ansias de buscar la confrontación". Para eso ya tiene a El País.

ABC: "Casado apuesta por la ideología y quitarse complejos". Bieto Rubido está encantado. "El programa electoral del PP tiene mucho de redefinición ideológica para marcar un antes y un después de la llagada de Casado" y enterrar a Rajoy. "Es el mejor programa posible para el PP, más necesitado de una urgente recuperación de confianza de los millones de votantes que han migrado a otros partidos. El PP vuelve a su solidez ideológica y ahora le falta que sus exvotantes se convenzan de que esta vez, sí". ABC sale en defensa de las manos manchadas de sangre de Casado. Lo que hizo fue describir "metafóricamente las preferencias que ha mostrado Sánchez a la hora de pactar. Con independencia del grueso y acierto terminológico, Otegui tiene sin duda las manos manchadas como terrorista que fue. Suena fuerte decir lo de las manos ensangrentadas, pero más lo es pactar con un sujeto con semejante historial". Hombre, tampoco pasa nada por comedirse un poco, Casado tiene una inflamación verbal sobreactuada que no le hace creíble. Hermann Tertsch está de enhorabuena. "Las cosas ya no son fáciles como antes para la jauría mediática de la izquierda en España. Hace muy poco aún podría destruir a cualquier español que les molestara", dice, y sabe lo que dice. "Aquí, jefes de la jauría mediática como García Ferreras anuncia compungidos que han descubierto a un miembro de Vox que fue de ultraderecha hace veinte años y a continuación reciben con veneración a su maestro Jorge Vertrynge, que fue un notorio neonazi hiperactivo. Ferreras celebra los sabios consejos y análisis legales del chileno Gonzalo Boyé", condenado por colaboración con ETA y ahí le tienes, henchido como un pavo encantado de haberse conocido. Hasta le parece perfecto que Podemos lleve a una asesina de candidata, ahí no tiene nada que decir. Pero, dice Hermann, "esto va a cambiar", "muchos españoles han perdido el miedo", "esa es la inmensa nueva", celebra Hermann.

La Razón muestra "el PP ‘verdadero’ de Casado: más ideología y perfil liberal". Pues de ideología estamos bien sobraditos, últimamente. También es muy celebrado por Marhuenda. "Pablo Casado ha acentuado, por una parte, la vocación liberal del Partido Popular, y por otra, la reafirmación constitucionalista y de defensa de la Nación española que conforma su ideario". Ely del Valle regaña a Casado. "Ni Sánchez tiene las manos manchadas de sangre, ni Casado tiene nada que ver con los papeles de Bárcenas proyectados en la Plaza Mayor ni la derecha es más trafálica de lo que de bifálica tiene la izquierda, ni Rivera es un caricato que no sirve ni para difamar", a ver si bajamos un poco el tonito que aún queda mucha campaña.