Casado endurece el tono contra Vox: "Tienen unas ideas bastante radicales que no conducirían a nada bueno" El líder del PP asegura que los votantes de Vox "no tienen ninguna razón para no confiar en el PP".

El presidente del PP, Pablo Casado durante un almuerzo informativo, organizado por el Foro ABC-Deloitte, hoy en Madrid. | EFE El Partido Popular endurece el tono contra Vox. A unas horas de que comience la campaña electoral, Pablo Casado se dirige a los que en las próximas elecciones pretenden apoyar al partido de Santiago Abascal en las urnas: "Un votante de Vox no tiene ninguna razón para no confiar en el PP". En un almuerzo informativo del Foro ABC, el presidente popular ha contrapuesto lo que dicen "dirigentes de Vox" con lo que "hace" el PP, tratando de convencer a aquellos que en las últimas generales votaron a su partido y ahora se inclinan por el de Abascal. "Cada vez que escucho a un dirigente de Vox diciendo por qué hay que votarles a ellos y oigo hablar de cobardía, recuerdo que tenemos un partido de héroes con 20 víctimas del terrorismo". Casado ha continuado su discurso asegurando que cuando oye a estos representantes de Vox "hablar de que hay que bajar impuestos", es el programa del PP el que propone "la revolución fiscal más audaz". "Ideas que no conducirían a nada bueno" "Cuando hablan de la unidad de España", ha continuado Casado, fue "el PP el que paró el ‘plan Ibarretxe’ y el ‘plan Puigdemont’ llevando ante la Justicia a los que dieron un golpe de Estado". "¿Vox qué puede ofrecer?", se ha preguntado el presidente popular que ha respondido: "El no haber gestionado absolutamente nada en su vida, ni una concejalía de pueblo, y probablemente el tener unas ideas bastante radicales que no conducirían a nada bueno". Entre esas "ideas" de Vox que ha criticado Casado están, según ha explicado en este Foro, "la de sugerir que los españoles vayamos armados en vez de confiar en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o en bajar los impuestos a algunos pero sin embargo subir un 8% al proponer un tipo único del 22%, que subiría las rentas bajas en el IRPF un 8%". Tras este ataque a Vox, Casado ha vuelto a realizar un nuevo llamamiento a concentrar el voto en el PP: "Yo que presido un partido que ha sido capaz de llagar a un acuerdo de investidura en Andalucía con Vox y Ciudadanos, creo que si optimizamos el voto en el PP, los votantes del Vox verán reflejadas sus demandas. El problema es que si dispersamos ese voto veremos como tenemos más votos los de centro derecha que los de izquierda radical pero menos escaños". Compartir

