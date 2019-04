Tezanos dice que Vox es un "referente" para los que "rechazan la democracia en general"

El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha hablado este miércoles de la macroencuesta de este martes y sus sorprendentes resultados. Unos datos que, dice, le han sorprendido también a él: "Hay cosas que me llaman la atención, no acabo de ver claro que el PP caiga tanto, es una opinión personal. Y tengo la impresión de que Vox puede sacar más que lo que dice la encuesta", ha señalado en una entrevista en la Cadena SER.

Según Tezanos, y a pesar de lo que dice su propio sondeo, el escenario está abierto y puede haber un "vuelco total" con los votos de última hora, y PP, Ciudadanos y Vox pueden cosechar una mayoría. "No está cerrado, la encuesta es la foto fija del momento con mucha gente indecisa", ha explicado.

Como en otras ocasiones, ha defendido el método científico empleado en la macroencuesta y ha señalado que "los datos, son los datos" y la proyección de escaños no se ha hecho "alegremente", ni "a ojo de buen cubero".

El director del CIS, que ya comparó en otra entrevista a PP, Cs y Vox con "el partido nacional socialista alemán", dice ahora que puede haber voto oculto al partido de Abascal. Lo hace con este argumento: "A veces algunos los califican como el voto tardofranquista o postfranquista, neofranquista, nacional populista... Es un fenómeno nuevo. Mucha gente que no ha votado nunca porque piensa que la democracia no es buena. Que no están a favor de los derechos de las mujeres, que tienen posiciones autoritarias frente a la vida... Esos rechazan la democracia en general. En España no había tenido un referente. Ahora lo tienen".

En la entrevista, Tezanos ha insistido en lo elevado de los electores indecisos (un 41%) y ha considerado que muchos escaños "van a bailar" en unos pocos votos. "Se van a decidir por poco, esto pone en manos de todos los ciudadanos el poder de decidir", explica el director del CIS, que apunta a un escenario con un partido principal y cuatro muy igualados.

Sobre su método, Tezanos se ha defendido asegurando que a él se le ha objetado desde el primer momento. "Es absurdo que a unas semanas de las elecciones estemos hablando de metodología", ha indicado, apuntando que ve "infantiles" las críticas.