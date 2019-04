Un policía del 1-O: "Había gente que simulaba agresiones y empezaba a gritar"

Un agente de la Policía Nacional ha relatado en el Tribunal Supremo que había manifestantes del 1-O que "simulaban agresiones y empezaban a gritar histéricamente", cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervenían en un centro de votación. Según recuerda el agente, esta circunstancia "llevó a la gente que se había apartado a lanzar cánticos, con empujones y resistencia".

La sesión comenzaba de forma accidentada y el presidente del tribunal, Manuel Marchena, se veía obligado a suspender unos minutos el juicio para que el médico atendiera a un funcionario de nombre "Paco", que se encontraba indispuesto. Unos minutos después, el funcionario se reponía y continuaba la vista oral.

Varios agentes de la Policía han denunciado en el juicio del 1-O que había un coche camuflado a nombre de la Consejería de Presidencia de la Generalidad de Cataluña, que realizaba seguimientos a los furgones policiales cuando se trasladaban a los colegios.

"A diez metros escasos de nosotros había dos personas vestidas de calle, pero uno de ellos llevaba botas tácticas y otro con un pinganillo con el que hablaba constantemente. Uno llevaba una defensa extensible. Al acabar la intervención se dirigen precipitadamente al coche, un Seat Ibiza y siguen a las unidades de intervención", señalaba uno de los agentes de Policía que realizaba tareas de contravigilancia.

Otro policía relataba las agresiones sufridas en uno de los centros de votación. "Nos pegaron con paraguas, con cascos de moto...". Según este agente, había miembros de las mesas de avanzada edad que aseguraron que no sabían qué hacían allí. "Nuestro objetivo era el referéndum, paralizar e impedir el referéndum, no esas personas", añadía.

Un agente afirmaba que los congregados se negaban a obedecer. "Había un señor con los brazos en alto que decía que no podíamos actuar porque había personas mayores y niños", señalaba. Después recordaba cómo se acercó una pareja de Mossos: "Fue surrealista, le dicen al responsable de la Unidad de Intervención de la Policía que no pueden hacer nada porque no disponen de unidades de orden público, acto seguido se retiran y les dejan". La actuación de los antidisturbios de la Policía fue "modélica", añadía.