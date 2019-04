Pedro Sánchez cree que "se está abriendo un tercer espacio: que el PSOE gobierne solo"

"Se está abriendo un tercer espacio: que el PSOE cuente con sus propias fuerzas para poder gobernar". Es la convicción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los datos que revelan los últimos sondeos publicados. En una entrevista a La Sexta, Sánchez da a entender que el próximo 28 de abril el PSOE podría no precisar de los dos apoyos antagónicos necesarios hasta ahora para gobernar, Ciudadanos o los independentistas, porque confía en gobernar en solitario tras una investidura en la que la suma podría dar la alianza de PSOE, Podemos y PNV.

Un escenario que barajaban hace semanas fuentes de Moncloa y por el que este miércoles ha abogado el presidente Sánchez, que ha hecho hincapié en la necesidad de "concentrar todo el voto en el PSOE" porque es el "único que puede garantizar estabilidad y futuro" y porque "es el único que puede sumar más y hacer frente a esas tres derechas" que "si suman, gobernarán".

Preguntado por si no buscará el voto de Bildu, se ha limitado a decir que "yo no voy a excluir a ningún partido dentro de la Constitución". Si consigue revalidar mandato, hará "lo mismo que he hecho durante estos últimos diez meses, lo he hecho de manera muy clara". Es decir, pactar con todas las fuerzas políticas sin cordones sanitarios a ERC, PDeCAT y Bilbao.

Rehuye, otra vez, los indultos

Por enésima vez, el jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección ha rehuído contestar a la pregunta de si indultará a los presos golpistas una vez que se emita sentencia en el juicio del 1 de octubre. "Lo que tengo que hacer es respetar la independencia del Poder Judicial y el principio de presunción de inocencia", dijo para añadir que "estaré encantado de responder a esa pregunta cuando proceda".

El líder socialista, desde el Palacio de La Moncloa y a 24 horas de que comience la campaña electoral, llamó a "abrir dentro de la Constitución un espacio de diálogo para que se pueda resolver dentro de Cataluña ese desafío", señaló el presidente que no rechazó incorporar su polémica figura de un relator.

"No es una cuestión de palabras ni de términos sino de Diálogo con dos premisas fundamentales: la claridad y la confianza y buena fe", decía esquivando la cuestión a las preguntas del presentador de La Sexta, Antonio García Ferreras.