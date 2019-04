"Se palpa el miedo: ¿y si al final el CIS de Tezanos es verdad?"

El Mundo dice que "Tezanos sirve a Sánchez un CIS perfecto para arrancar la campaña". Vamos, como si lo hubiera hecho el mismísimo Sánchez. Qué cosas digo, lo hubiera plagiado. Rosell no se cree nada y dice que Tezanos ha sumido al CIS en "el descrédito". Critica que en otros sondeos eliminara la "cocina", ofreciendo datos crudos, mientras que ahora ha vuelto a la sal y la pimienta pero se le ha ido la mano, con lo que "la horquilla de escaños asignados a cada partido llega a ser en algunos casos de hasta 16 diputados de diferencia, algo insólito". Además, "el alto número de indecisos convierte al barómetro en un estudio impreciso". Que ente pitos y flautas el CIS vale lo mismo para un roto que para un descosido. Federico Jiménez Losantos no entiende "por qué se alteran los amigos de Maduro, del Golpe y de ETA: ya tienen mayoría absoluta socialistas y comunistas para echar a Felipe VI y balcanizar España", deberían estar tirando cohetes. "Pero deben contar con que todos los que nos oponemos a la liquidación de España a manos y pezuñas de sus enemigos, el peor de ellos Sánchez, iremos a votar en masa para botarlos del Poder. Si toda la Izquierda se moviliza contra Vox, también la derecha, el centro y la izquierda nacional que quede se movilizarán contra este PSOE, aliado de Podemos, Otegi y Torra". Santiago González le responde que pierda toda esperanza. Según Tezanos, "los españoles han manifestado su intención de votar al PSOE. Como un solo hombre" y van a tener que poner sillas extras en el Congreso para colocar a los diputados de Pedro Sánchez.

El País, plano. "El CIS da al PSOE opción de gobernar sin los secesionistas". El sueño húmedo de Sánchez. Pepa Bueno quita importancia a "las militancias de Tezanos" y dice que los que descalifican el CIS son "los perjudicados por el barómetro". Pues chica, a Tezanos le ha descalificado hasta Ferreras, que no es precisamente del PP. "Hay un voto de cabreo y castigo que ahora mismo se corresponde con la extrema derecha", o sea Vox, a quien Pepa Bueno llama "Asociación de Machos Afectados por la Melancolía". "Sólo cargan contra los que ellos consideran débiles: mujeres, inmigrantes, homosexuales. No se atreven a enfrentarse con quienes consideran fuertes, el poder, el dinero, el periodismo". ¿Que los de Vox no cargan contra el periodismo? ¿Pero tú has oído alguna vez a Abascal? "Obtiene un porcentaje relevante de votos, pero insuficiente del todo para gobernar e influir, salvo que sus vecinos de cordel ideológico los necesiten y legitimen". ¿Como ha hecho Sánchez con sepatistas, filoetarras y ultraizquierda?

ABC dice que "el CIS da la victoria a Sánchez pero un 38% no han decido su voto". Dice el editorial que Tezanos, con el pastón que cobra, "no ha sido capaz de afinar los resultados en escaños que pueden obtener los principales partidos en las elecciones", con diferencias de hasta 15 escaños. Así acierto yo también. Y luego está la barbaridad de indecisos. "Tanta incógnita no se corresponde con los medios puestos al servicio de Tezanos". Que digo yo si no podía haber ofrecido cien eurillos a un puñado de indecisos para que le dijeran que van a votar a Sánchez sí o sí y ajustar un poco. "El resultado es idílico a favor de Sánchez y muy preocupante para el PP". Pese a tanto escepticismo, Rubido tiene la mosca detrás de la oreja. "Mucho van a tener que trabajar PP y Cs para que se repita la sorpresa andaluza". Vamos, que muchas risas pero están acojonados.

La Razón dice que "Tezanos hace un CIS a la andaluza: dispara al PSOE y hunde al PP". Es su manera de dar ánimos a Casado. Dice el editorial que "el mensaje está claro: el electorado socialista debe estar movilizado para ampliar su diferencia y frenar el paso al bloque de la derecha". Y que el propio Tezanos se ha puesto la venda antes de la herida admitiendo que "en el contexto político actual y dada la importancia que están adquiriendo las campañas electorales, no es realista la realización de ejercicios de prospectiva electoral". ¿Y para qué le pagamos el sueldo? Si no es capaz de cumplir con su cometido, que dimita. Ha tirado 300.000 euros a la basura. Pero Pedro Narváez desvela que detrás de tanto jiji, jaja, este Tezanos es un cachondo, y tal y tal, "la gran cuestión que se barrunta en los despachos es la siguiente: ¿y si al final lo que pronostica el CIS de Tezanos es verdad?". "Reina el acojone" y "se palpa el miedo". Porque lo mismo en Andalucía sonó la flauta por casualidad y el temor a Vox va a convertir en realidad los tan ridiculizados CIS de Tezanos.