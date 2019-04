Álvarez de Toledo, a los que la han agredido en Barcelona: "Niñatos,totalitarios, pijos"

Un centenar de personas han tratado este jueves de boicotear un acto de la candidata del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad Condal impidiendo su acceso con gritos, insultos, empujones y agresiones.

A pesar de todo ello, Álvarez de Toledo se ha abierto paso entre forcejeos: "Hemos ganado", ha asegurado la popular en declaraciones a Libertad Digital. "Yo no pensaba moverme ni un milímetro de aquí, como si tenía que estar tres días", ha explicado la popular que estaba acompañada por el candidato a la alcaldía de Barcelona del PP, Josep Bou, y el presidente de la formación en Cataluña, Alejandro Fernández.

La candidata por Barcelona del PP ha calificado a los manifestantes de "jóvenes, niñatos,totalitarios, pijos reaccionarios subvencionados que pretenden secuestrar esta Universidad". "No es una situación normal, esto es un espectáculo dantesco", ha asegurado en declaraciones a LD. "No he dejado de gritar libertad y de hacer el símbolo de la victoria con la mano porque esto no se puede tolerar", ha añadido.

Así tiene que entrar href="https://twitter.com/cayetanaAT?ref_src=twsrc%5Etfw">@cayetanaAT la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto es fascismo, esto es totalitarismo. pic.twitter.com/obFV1vKv8w — Es La Mañana de FJL (@eslamananadeFJL) 11 de abril de 2019

"Pretenden secuestrar esta Universidad y convertir un sitio que tiene que ser el templo del saber, de la educación, del debate y de la información en un sitio puramente al servicio de un proyecto totalitario nacionalista", ha asegurado Álvarez de Toledo.

Casado: "Es inadmisible"

El líder del PP, Pablo Casado, se ha apresurado a mostrar su apoyo a sus candidatos en unas declaraciones que ha realizado desde Valencia y también en las redes sociales: "Es inadmisible la falta de libertades y la kale borroka. Todo mi apoyo a Álvarez de Toledo. Aplicaré la Constitución en Cataluña, recuperaremos la concordia y la democracia en esta extraordinaria tierra que no representan los totalitarios independentistas".