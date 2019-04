Marchena sofoca la 'rebelión' del abogado de los golpistas Jordi Pina: "Usted no me puede decir que estoy errando. ¡No!"

El presidente del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, ha sofocado la 'rebelión' del abogado de los golpistas, Jordi Pina, que nuevamente ha desafiado al tribunal durante la vista, obteniendo una contundente respuesta del magistrado: "Cuando declaro la impertinencia de una pregunta, usted no me puede decir que estoy errando. ¡No!"

El letrado de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, interrogaba a un agente de la Policía Nacional sobre un incidente que se registró durante una intervención policial en un colegio, en la que un hombre sufrió un infarto. Precisamente, dicho agente fue el encargado de realizar los primeros auxilios a esta persona mientras los presentes le gritaban "asesino".

Marchena advertía al letrado Jordi Pina, ya que en la vista no se juzgan estos hechos, que el tribunal "lamenta enormemente, no es nuestra misión sentenciar ese incidente que está siendo objeto de tratamiento judicial en otro proceso". Pina contestaba al magistrado: "Está errando en cuanto a mi interpretación de los hechos".

Tras el nuevo desafío del letrado Jordi Pina, que ya ha protagonizado numerosos enfrentamientos en las últimas sesiones del juicio, el presidente del tribunal le paraba nuevamente los pies: "Cuando declaro la impertinencia de una pregunta, usted no me puede decir que estoy errando. ¡No! Y le vuelvo a decir que no vamos a investigar, ni a perder un minuto más en descubrir qué sucedió en relación con un hecho que escapa del conocimiento de este tribunal".

La semana pasada, Jordi Pina protagonizaba otro incidente al interrogar a otro agente mientras visionaba en un dispositivo electrónico un vídeo sobre la actuación policial. La Sala no ha autorizado a visualizar vídeos hasta que llegue la fase documental de la vista oral. En ese momento, Pina preguntaba al guardia civil: "¿Cayó esta persona al suelo y continuaron la marcha sin hacerle caso? Voy a ser más preciso, es que lo estoy viendo".

Marchena intervenía en ese momento para recriminar al abogado su comportamiento: "Señor Pina. A ver, por favor. Lo que podemos hacer es que testifique usted, en lugar del testigo, si le parece. ¡Esto no es serio, señor Pina, no es serio! Y usted normalmente se comporta como un letrado serio, pero en este momento, no se ha comportado como un letrado serio".

"Como tengo razón", añadía Marchena, "igual lo dejamos y hace otra pregunta. No me tiene que dar explicaciones, porque igual las explicaciones agravan su actitud". Pina daba la razón al magistrado y "pedía disculpas al tribunal".

Recordamos que este letrado protagonizó otro incidente mientras interrogaba a otro guardia civil la semana pasada. Pina comenzaba a cuestionar las lesiones sufridas por un agente, leyendo sólo parte del informe médico. Por este motivo, Marchena se veía obligado a tomar la palabra: "Señor letrado, si leemos un documento, lo leemos íntegro. Y si no lo leemos, esperamos a la prueba documental y usted hace aflorar ese documento en el instante en el que la Sala va a empezar a valorar el acopio documental que hay en la causa. Por favor, por favor, no interroguemos sobre un documento fraccionándolo".