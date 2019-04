Un inspector de la Policía Nacional que intervino en el 1-O ha relatado en el Supremo que "una 'jefa' de los Mossos salió de un colegio con urnas y las llevó a un domicilio particular", denunciando así la colaboración de la policía autonómica catalana con la celebración del referéndum ilegal.

Según su testimonio, en el colegio Calderón de la Barca de Barcelona: "la jefa Lore de los Mossos coge las urnas y las lleva a un domicilio particular, y por tandas otras personas siguen llevando urnas a ese domicilio. Después se realiza un sorteo de urnas en presencia de los Mossos. Del parque de bomberos de la calle Rio de Janeiro salen dos mossos con urnas, se juntan después con otros vehículos y se van a la comisaría de Aiguablava".

"En el centro Pablo Ruiz Picasso a las 19:45 uno de los mossos que estaban allí haciendo no sé, coge unas urnas y pasa un radiopatrulla de los suyos y se las lleva, y el mosso vuelve al colegio. No se puede distinguir si las urnas contienen papeletas o no", añade el policía. "Sobre las 21:40", continúa, "salen ocho personas con urnas, les dan las urnas a los mossos y los agentes rellenan un papel, todo con cordialidad y saludos. Se realiza el seguimiento del coche que va a la comisaria de Aiguablava, una agente saca las urnas y las mete dentro de las dependencias".

Mientras, en el colegio IES Gineuta, el inspector afirmaba que el recuento en presencia de los Mossos: "Una persona dice que una vez hecho el recuento, los votos se pueden llevar a las casas particulares"

Sobre la violencia en el 1-O, recordaba la Policía que en el CEIP Tomás Moro instalaron un cable de acero cruzando la carretera para impedir el paso de los vehículos: "La gente estaba muy beligerante, con actitud muy agresiva. En el momento que ponen un cable de acero y un muro de cuatro o cinco filas de personas, estaba organizado sin duda, en todos los colegios percibimos a gente que hacía labores de vigilancia avisando de la llegada de furgonetas". "Los Mossos estaban en actitud pasiva, no nos ayudaron de ninguna manera pero tampoco nos hicieron frente".

En otro centro, "por el alto grado de beligerancia", sólo pudieron identificar al presidente de la mesa electoral, que "se había encapsulado el solo tras una barricada con mobiliario docente abrazando una urna. Costó que bajara, pero se consiguió convencerlo".