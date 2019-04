"Vox, el hermano gamberro del PP que se juega a la ruleta la fortuna de la tía abuela"

El Mundo dice que "Casado envía a Aznar a las provincias que le disputa Vox". Burgos, Barcelona, Almería o Albacete. ¿Barcelona? ¿Aznar en Barcelona? ¿Es que Cayetana no se basta solita? En una columna que le va a costar un linchamiento de los trolls voxeros que pululan por Internet, Javier Redondo dice que Vox es el "hermano gamberro del PP, no le turba jugarse en la ruleta del 28-A la fortuna de la tía abuela", no le importa un pimiento que gane Sánchez, "sino patear el tablero. Todo muy de Podemos". Los extremos, ya se sabe. "La secuencia que guía a Vox es: más Sánchez, más enfado, más Vox. Igual que Iglesias dedujo: más Rajoy, más cabreo, más Podemos". Ya comprobará Redondo en Twitter y comentarios que también son igualicos en sus violentas e insultantes reacciones a las críticas. Pero advierte Redondo a Abascal que no se pase de listo. "En sus respectivos segmentos no operan las mismas lógicas. Por eso el ciclo de Vox puede ser más corto que el de Podemos y su declive más acelerado. Sus votantes son disciplinados y valoran sobre todo el orden". A los podemitas les va más la marcha del griterío, la bronca. "Vox se juega su baza a una única travesura; luego, redil o corrales". Qué chiquillos, cómo se lo pasan, hay que vivir a tope la vida antes de volver a casa y sentar la cabeza. Y hablando de Podemos, se preguntarán qué ha sido de Pablo Iglesias (o no). Pues cuenta El Mundo que "cercado por las luchas internas y las malas expectativas que le auguran todos los sondeos, Pablo Iglesias ha decidido convertir el caso Villarejo en el eje de su campaña". Y va dando la tabarra por todas las televisiones hablando de su libro con un genio endiablado. Aunque parece que el único que le da canchilla es el pobre Ferreras, que teme a Iglesias más que a un nublado. ¡Menuda bronca le echó el otro día! Parecía el amo y señor de La Sexta. Se quedó Ferri amilanado, el hombre.

El País dice que "Pablo Casado se enreda y desata un incendio sobre el salario mínimo". Ya será menos. Rubén Amón dice que "Tezanos es el Panoramix de Pedro Sánchez. Le prepara la pócima de la fuerza". ¿Y el Obelix que se ha caído en la marmita, quién es? Dice Amón que "la estrategia de Sánchez emula la actitud contemplativa del marianismo". Aprendió bien, desde luego. "La táctica del plasma y de la evanescencia funciona". Sobre todo porque no te metes en los jardines que se meten Casado y Rivera con su incontinencia verbal. "Se ha ausentado de la campaña. Puede permitírselo porque el hundimiento de Podemos convierte al PSOE en la fuerza hegemónica de la izquierda y porque la novedad de Vox ha triturado a la derecha. Debe parecerle un ejercicio de justicia poética que el PP se exponga a la misma amenaza que para él supuso la irrupción de Podemos". Donde las dan las toman, aunque sea en el trasero de otro. "De acuerdo con Tezanos, las elecciones van a ganarlas Sánchez y Abascal", pero "resultaría escandaloso que el CIS contribuyera a inflar el auge demoscópico de la extrema derecha con el objeto de polarizar las elecciones con el propósito de movilizar al electorado socialista de la emergencia de la gran causa". Es la guerra, Rubén, y ya se sabe que en la guerra y el amor todo vale.

ABC: "El PP se compromete a ahorrar a los españoles 16.100 millones en impuestos". Sí, algo parecido dijo Rajoy antes de ganar las elecciones y subir todos los impuestos. Dice el editorial, como todos los días, que "a Casado no se le presenta una campaña fácil. Hay unanimidad en que Sánchez ganará los comicios". Eso parece, sí. Y mira que hay encuestas a diario. "Su gran reto será superar la fragmentación electoral del centro derecha". Lo intenta, el muchacho, Bieito, lo intenta a todas horas. "Para la derecha esta campaña solo puede girar en torno a una idea: cuanto más se divida el voto en las urnas, más fácil lo tendrá Sánchez". Luis Ventoso considera que las ideas con las que hay que machacar al pobre votante son tres. "1. Votarnos es la única manera de evitar que te gobiernen Sánchez, los comunistas y los separatistas. 2. Sánchez es Zapatero 2". Y 3. "El PP es el partido de la bajada de impuestos. Y listo", mayoría absoluta garantizada, es lo que más vende hoy en día, sin duda. Manuel Román se deja de pamplinas. Al votante de Vox hay que crearle "un problema de conciencia y llenarle de dudas hasta someterlo de facto a una suerte de chantaje emocional". O ya que nos ponemos por las malas, presentarse en los colegios y llevarles de las orejas a la papeleta del PP. O votas a Casado o te suelto dos galletas.

La Razón dice que "Sánchez no descarta indultar a los líderes independentistas". Marhuenda, hombre, este titular es más viejo que la tos. Ketty Garat ya lo dijo el 28 de septiembre en Libertad Digital. Se lamenta el director de La Razón de que "pudo negar el indulto y no lo hizo". El que calla otorga, Marhuenda, ya lo sabes. "Ni siquiera Tezanos se fía de los resultados del CIS", dice alborozado el periódico de Planeta. "Es maravilloso ver al propio presidente del CIS desautorizar sus encuestas", dice encantada Cristina López Schlichting. Martín Beaumont le añade suspense al 28-A. "Son los españoles que no le han contestado a Tezanos. Los que van a decidir. Muchos españoles callados solo hablarán el 28-A. Y ya veremos la sorpresa que reservan". Como partir un roscón de Reyes. Ussía dice que "Tezanos es tan pelota que ha perdido la cabeza. Lo malo es que dar coba a Sánchez nos está costando un huevo a los españoles". Él también se la juega. Si acierta, le quedan al menos cuatro años forrándose en el CIS, pero si no, de patitas en la calle totalmente desprestigiado como sociólogo. Comienza la pelea.