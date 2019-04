Álvarez de Toledo y Aznar comparten escenario en Barcelona: "Sánchez es el candidato secesionista"

Tras el boicot que sufrió este jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo se subió este viernes al escenario de su primer mitin de campaña en la Ciudad Condal volviendo a levantar su mano con el símbolo de la victoria y acompañada por expresidente del Gobierno, José María Aznar.

"Tenemos una respuesta" para el desafío separatista, "toda la que sea necesaria, durante todo el tiempo que sea necesario y con todo el esfuerzo y sacrificio que sea necesario", dejaron claro los populares que hicieron un nuevo llamamiento al voto útil frente a un PSOE que tiene "las naciones que hagan falta para seguir seis meses más en el Gobierno", explicó Aznar que dijo que Sanchez era el "candidato secesionista".

El expresidente del Ejecutivo apuntó también a ERC en el origen del "fascismo" en Cataluña y aseguró que el PP no tolerará que ni España ni Cataluña se conviertan en los "Balcanes de la limpieza étnica". "Esto es la España democrática. No son los Balcanes de la limpieza étnica. No vamos a dejar que ni España ni Cataluña se jueguen su futuro por la actuación impune de un grupo de delirantes que han perdido el sentido de la realidad y la decencia democrática", explicó.

Mensaje a Vox

El boicot que sufrió Álvarez de Toledo fue uno de los protagonistas de este acto en el que Aznar regresaba a Cataluña. En un mensaje dirigido a Vox, la cabeza de lista del PP por Barcelona se preguntó si "¿Ese vídeo os parece el vídeo de la derechita cobarde?". Y lo hizo con una imagen gigante tras ella en la que s podía ver el momento en el que los radicales la rodearon.

La candidata del PP por Barcelona también se dirigió a la líder de JxCat, Laura Borràs, que dijo que "algunos buscan problemas y los encuentran". "He venido aquí a provocar al totalitarismo", avisó Álvarez de Toledo, "y no lo he hecho un día, ni dos, ni lo haré solo durante esta campaña, lo he hecho y lo haré para quedarme".