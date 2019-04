La doble vara de medir se ha vuelto a poner en evidencia este viernes en el palacio de la Moncloa. Justo una semana después de que el presidente, Pedro Sánchez, abriera la puerta a indultar al hombre que ayudó a morir a su mujer la semana pasada, la ministra de Justicia ha negado la mayor al ser preguntada en Moncloa por la diferencia en la respuesta con los indultos a los líderes golpistas del 1-O.

En su primera respuesta a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Dolores Delgado rehuyó la pregunta sobre los indultos a los líderes del ‘prusés’ por considerar que el presidente "ya se ha manifestado en otras ocasiones" en la línea de que "no puede preverse hasta que no recaiga una sentencia condenatoria firme. No se puede hacer justicia ficción hasta que no se den las circunstancias".

La diferencia, a su juicio, con el caso de Ángel Hernández, el hombre que grabó la muerte asistida a su mujer María José, es que "es cierto que se hizo una valoración acorde con el propio propósito del Gobierno de regular la eutanasia" como también recogió el PSOE en una iniciativa parlamentaria "allá por mayo del 2018".

Preguntado posteriormente por Libertad Digital por la diferencia en la esquiva respuesta del Ejecutivo con los indultos a los golpistas en donde "no hay sentencia condenatoria en firme", frente a otros como la eutanasia, en donde tampoco hay sentencia pero ello no impide al Gobierno dar su opinión, la ministra se mostraba algo contrariada: "Quizá me haya explicado mal pero ni en uno ni en otro caso el presidente del Gobierno ha expresado su opinión en cuanto al indulto", dijo ante la sorpresa de los informadores de Moncloa.

"Lo que sí ha expresado el presidente ha sido la sensibilidad en cuanto a situaciones humanas extremas que llegamos a escuchar como la que se vivió la semana pasada. No se ha adelantado nada sobre el indulto ni en uno ni en otro caso...", insistió la ministra Delgado.

En concreto, lo que el presidente Pedro Sánchez afirmó hace siete días en una entrevista a Telecinco fue que estaba "impactado y emocionado" y que "vamos a ver ahora que el poder judicial actúe. La fiscalía y los jueces...". Pero añadió, al ser preguntado expresamente por el indulto a Ángel Hernández, que "evidentemente el Gobierno y yo mismo, si tengo es compromiso político, también tengo esa sensibilidad y esa proximidad política y de decisión con el marido de María José".