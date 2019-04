Denuncian ante la Fiscalía a la Hermandad del Baratillo porque su Virgen exhibirá un fajín de Franco

Por eso y porque, aunque pocos se hacen eco de ello, además, la Virgen también saldrá vestida esta Semana de la Pasión con una saya que se ha confeccionado a partir de un traje del matador de toros y simpatizante de Vox, Morante de la Puebla, devoto de la dolorosa de la cofradía.

La saya es una pieza verde botella y oro, realizada en el taller de sucesores de Elena Caro y sufragada por la propia Maestranza, habiendo sido bendecida el pasado domingo 31 de marzo y que ya luce la dolorosa en su paso de palio, según recoge La Voz del Sur de la revista religiosa Gente de Paz.

Los representantes de la asociación 'Sociedad Andaluza de Juristas 17 de marzo' fundada en 2006 y que no tienen página web operativa - http://www.17demarzo.org no responde -, aunque sí un blog antiguo cuya última entrada es de 2016, han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra la Antigua y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad, conocida popularmente como Hermandad del Baratillo, contra la decisión de la Junta de Gobierno de vestir la talla de María Santísima de la Caridad en su Soledad, conocida como Virgen de la Caridad, un fajín del general Francisco Franco.

En su manifiesto fundacional de 2006 dejaron claro su ideología y sus objetivos. Entre otras cosas dicen: "En esta época de globalización neoliberal, los movimientos sociales necesitan utilizar todas las herramientas a su alcance para combatir un sistema en el que no creemos, que sólo fomenta la desigualdad, el militarismo, el empobrecimiento de los recursos naturales, la explotación de los países del sur. El nuevo siglo ha extendido la conciencia de que, junto a otros medios de lucha, también se puede combatir el sistema con sus propias armas (la publicidad, Internet, o el Derecho) reutilizándolas como instrumentos de resistencia y revuelta."

Y sigue: "Hay que utilizar sus propias armas contra ellos, reinventar un Derecho de la resistencia frente al Derecho de la opresión. El Derecho tiene que dejar de ser el Derecho de los ricos. Es el momento ya de los derechos humanos. El momento de los derechos de los débiles y los derechos colectivos."

Por más que lo hemos intentado resulta imposible conocer quiénes son los directivos de la Asociación. Sólo es conocida la identidad de uno de sus representantes, el abogado y profesor Luis Ocaña, que ha defendido durante 10 años a jornaleros y presidió una cooperativa de servicios financieros, éticos y solidarios en 2013. Fue condenado dos veces, una por convocar una manifestación, y otra por una falta de desobediencia contra la autoridad.

Ocaña fue durante 10 abogado del Sindicato Andaluz de Trabajadores que lideraban Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y Diego Cañamero, hoy diputado de Podemos. Ha reconocido en El País que sólo defiende a quienes ideológicamente están en conjunción con él.

Además, es el presidente en Andalucía de la iniciativa nacional Coop57 , una cooperativa de servicios financieros, éticos y solidarios que ganó el Premio C de Consumo de la Junta de Andalucía por impulsar una economía basada en los principios de la democracia, la transparencia, la participación y la solidaridad.

La noticia ha sido ya difundida en Canal Sur y su denuncia versa sobre la exhibición que ya se está produciendo, insisten, del fajín que fue donado por la hija del general Franco, Carmen Franco, en el año 2000. Nada casualmente a lo que parece, el fajín cobra actualidad en plena campaña electoral.

A juicio de la asociación de juristas, la exhibición pública de esta prenda "viene expresamente prohibida por el artículo 510.1 del Código Penal" que recoge penas de prisión para quien "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".

"Ese es el caso del general Franco, que inspiró decenas de miles de asesinatos de población civil en razón de su ideología. La exhibición del fajín en el paso de una cofradía que procesionará por toda la ciudad bajo los máximos honores, supone glorificar la figura del dictador, de una manera que cumple con lo previsto en el precepto penal", añade.

Por último, la denuncia ante el Ministerio Público de la 'Sociedad Andaluza de Juristas 17 de marzo' recoge que la exhibición de este fajín no cabe aplicar "el ejercicio legítimo de la libertad de expresión" toda vez que la Hermandad del Baratillo "no pretende dar a conocer sus ideas políticas, ni es una asociación creada para tal fin, de modo que la glorificación de la figura del dictador a través del ensalzamiento de las prendas que lo identifican como militar no pretende difundir ninguna idea más allá del enaltecimiento de su figura".