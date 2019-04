Por el programa especial de Es la Mañana de Federico en Valencia ha pasado María José Catalá, candidata del PP a la alcaldía de Valencia donde ha analizado las opciones del PP de recuperar la alcaldía. "En 2015 nos quedamos a un concejal de estar en la alcaldía, sumando con Cs por supuesto" y "en este momento lo cierto es que el PSOE no ha levantado el vuelo, Compromís casi le dobló entonces en votos". Cuatro años después "los votos de la disolución de Podemos en Valencia irán a Compromís y no al PSOE".

Resistencia al nacionalismo

Catalá ha explicado que "en la Comunidad Valenciana hemos resistido a esa entelequia que llaman países catalanes, y lo hemos hecho durante muchos años porque existían una serie de gobiernos que hacíamos de dique de contención". Catalá ha añadido que "hemos resistido y seguimos luchando y defendiendo nuestra lengua y cultura, y sobre todo la libertad de los ciudadanos de expresarse en la lengua que quieran".

Pero la situación actual es muy diferente con Compromís en el gobierno. "Mucha gente cuando votaba Compromís no percibían la amenaza que son, nacionalistas que han impuesto su forma de ver la vida en todo" unido a una "gestión nefasta con listas de espera y colegios que no imparten ni una sola hora de castellano". De hecho, "han eliminado la doble línea, castellano-valenciano, pasando a ser una sola línea". Catalá ha sido contundente, "no han eliminado las aulas prefabricadas y se han dedicado a hacer ideología". Catalá ha subrayado que "como ha prometido Bonig vamos a eliminar que el conocimiento de la lengua cooficial sea un requisito y pase a ser un mérito".

Reivindicación de Rita Barberá

Catalá ha recordado cómo fue la crisis que sufrió el PP cuando Rita Barberá "tuvo que adoptar decisiones difíciles e hizo lo que tuvo que hacer". Sin embargo, "pasado el tiempo ves que fue la situación fue tremendamente injusta con la figura política más importante de España en el municipalismo, Rita Barberá" que "con sus errores y sus aciertos transformó esta ciudad y la convirtió en la Valencia que todo el mundo conoce". Palabras que levantaron un gran aplauso del público que abarrotaba la Fundación Bancaja de Valencia para ver en directo Es la Mañana de Federico.

Corrupción en Valencia

Catalá ha asegurado que "la corrupción quiebra la relación de confianza entre el elector y el elegido" y ha recordado cómo en el PP valenciano "hemos sufrido tristemente que determinadas personas que estaban en la primera línea de la responsabilidad pública no han ejercido bien su responsabilidad". No obstante, ha remarcado que "esa mancha de corrupción sobre todo el PP no es justa, no todos pueden verse penados por determinadas personas que están siendo juzgadas por la Justicia".

Por ello, ha insistido en que "tenemos que demostrar que somos un partido que ha sabido renovarse" porque "somos los únicos capaces de frenar a gobiernos peligrosos". Gobiernos peligrosos como es de Pedro Sánchez, "el PSOE de Sánchez está en manos de personas como Otegui o Torra" y por ello ha abogado por "unir el voto de la derecha para que Sánchez no pueda seguir gobernando". Catalá ha pedido el voto útil para Pablo Casado.