Rabieta del PSOE por la campaña de Falcon Viajes del PP

Al Gobierno y al PSOE les han sentado como un tiro el éxito de la campaña del PP sobre el uso del Falcon por parte del presidente del Gobierno. Tanto, que no ha dudado en difundir que va a recurrir a la Junta Electoral Central (JEC), acusando al PP de uso "intolerable" en uno de sus 'memes' de la imagen de las hijas del presidente Pedro Sánchez, ambas menores de edad, con sus padres en una playa de Ibiza, han confirmado fuentes socialistas, lo cual es falso.

Además, los servicios jurídicos del partido están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el PP por otras vías, por considerar que la utilización de las menores supone "traspasar una línea roja".

La imagen aludida, que según el PSOE el PP ha hecho circular por las redes sociales, muestra a la familia Sánchez en bañador, con Pedro Sánchez de la mano con su mujer en primer plano y sus dos hijas adolescentes detrás, ilustrando en una playa un supuesto anuncio de vacaciones de la agencia "Falcon Viajes" con el título: "Ibiza, la vida local con el dinero de todos". En el simulacro de anuncio también puede leerse "PVP Falcon Viajes: Lo pagamos todos" y "PVP Ni se sabe, resto de los mortales" y "Falcon Viajes, viaja Sánchez y pagamos todos".

Pero resulta que lo que denuncia el PSOE es totalmente falso. Entrando en la página web se puede comprobar que no hay ninguna foto de las hijas del presidente, ni siquiera del propio presidente.

El PP no ha tardado en denunciar esta nueva mentira de los socialistas. "El PP ha lanzado hoy una campaña en redes sobre los viajes de Sánchez en Falcon en la que no se han subido ninguna foto ni del presidente ni de su familia. En esa campaña del PP aparecen únicamente lugares en los que se ha desplazado Sánchez en el avión Falcon. La campaña oficial tiene un rótulo en el que se dice "Falcon Viajes (by Nuevas Generaciones del Partido Popular)".

Los memes que han aparecido sobre la familia del presidente se ha producido en las redes sociales, como siempre. "En las redes se están compartiendo otras que no tienen nada que ver con el PP", han afirmado rotundamente fuentes del PP.