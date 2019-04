"Si el PSOE no gana estas elecciones, ya no las ganará nunca más"

El Mundo: "Álvarez de Toledo doblega un escrache independentista". "Se niega a ceder al acoso de radicales en la Autónoma de Barcelona" y entró por la puerta principal. A ella le van a venir unos niñatos pijos totalitarios a decirle por dónde tiene que entrar. Un durísimo editorial de Francisco Rosell dice que "el agresivo acoso" a Cayetana "es una alarmante evidencia de que el procés no es un hecho circunscrito al referéndum del 1-O, sino un desafío que sigue en marcha". "La violencia y la repetición de un lenguaje guerracivilsta recuerdan, por desgracia, los años más oscuros en los que ETA se adueñó de las aulas para amenazar y asesinar a quienes se oponían a su proyecto racista. También en la Cataluña de hoy, los separatistas han impuesto el terror". Cataluña vive una auténtica dictadura, no nos engañemos. Federico Jiménez Losantos comenta el debate en esRadio entre Daniel Lacalle y Toni Roldán sobre economía. "El problema de fondo es que, mientras unos hacen números, otros se limitan a exhibir sentimientos". Hombre Federico, dónde va a parar, entre un ¡viva España! y el IPC no hay color. "España debe decidir el 28 entre los enemigos de la Nación y el Estado de derecho y los que lo defienden. Y también entre los que saben sumar y multiplicar y los que, a fuerza de restar, solo saben dividir y nos llevan de cabeza a una recesión a lo ZP si continúan en el poder". Oído cocina.

El País oculta las agresiones de la dictadura nacionalista y prefiere abrir con "Sánchez solo acudirá al debate que incluye a Vox". "El presidente busca debilitar a la derecha y movilizar a su electorado". ¿Pero eso no estaba ya niquelao? ¿Es que no lee las encuestas de su lacayo Tezanos? Qué poca delicadeza, con el mimo con el que se las prepara. La agresión a Cayetana la lleva en la página 21 y con el siguiente titular: "Antisistemas sabotean el acto de Álvarez de Toledo en Barcelona". Antisistemas, tócate. Claudi Pérez lo narra así. "Vox ha provocado altercados en Barcelona" y "Cayetana Álvarez de Toledo fue abucheada". Vamos, que los de Vox van provocando y lo de Cayetana, libertad de expresión.

ABC: "La universidad catalana, rehén de los totalitarismos". Bieito Rubido alerta en su editorial de que "el Estado de derecho está en peligro". "Las imágenes de la visceral reacción de los alborotadores hablan por sí solas de cómo el separatismo y la izquierda se han apropiado de la Universidad". "Visto este nuevo episodio del acoso a los constitucionalistas, es urgente la recuperación de las libertades en Cataluña" y por eso "estas elecciones son cruciales para los españoles", dice machacón hasta la extenuación. Hermann Terstsch aprovecha para hacer campaña por Vox. "Una jauría de jóvenes intoxicados y enfermos de odio" intentó agredir a Cayetana. Menos mal que ahí esta la "España buena", una "revuelta patriótica que genera una movilización desconocida". Hasta le recuerdan a las "Juntas de Defensa contra Napoleón". ¡Curro Jiménez ha vuelto! "Vox es la gran promesa para neutralizar el grave peligro para España que es el proyecto de matonismo político totalitario de un Pedro Sánchez sin conciencia ni freno moral alguno". Se te ve enamorado, Hermann, cuidado con los desengaños, que son muy dolorosos.

La Razón dice que "la batalla se juega en la derecha". Sí, ya lo habíamos notado. Rivera, Casado y Abascal llevan dándose leches desde que se convocaron las elecciones. "Los envites de estas elecciones son la defensa del modelo constitucional y la prevención frente a la demagogia al uso, letal para el crecimiento económico y la estabilidad social", dice el editorial. "De ahí que debamos insistir en lo que consideramos esencial en estas elecciones que no pueden verse empañadas por la legítima disputa del voto entre los partidos que defienden la Constitución". Como esto sea así a diario nos vamos a aburrir como monos. Pedro Narváez descarga su irá por lo ocurrido a Cayetana. "La jauría humana ha vuelto a desenmascararse. Incluso desde la lejanía se sentían los dientes afilados y la fealdad del fascismo". Pobre Cataluña, debe ser terrible vivir rodeado de odio. Al fin y al cabo, Cayetana se volverá a Madrid en cuanto acaben de contar votos, como se ha ido Girauta a vivir a Toledo, como han huido muchos disidentes de la dictadura. Pero la gente normal no tiene otra que quedarse allí.

La Vanguardia resta importancia a la agresión en la UAB, en Cataluña ya se han acostumbrado a la violencia. "La campaña más bronca se lanza a por el 40% de los indecisos". Dice Enric Juliana que "si el PSOE no gana estas elecciones ya no las ganará nunca más en España. Pero no le basta con ganar. Ha de sumar una mayoría para la investidura. Aquí está la incógnita del 28 de Abril". Juliana resalta también la buena, buenísima noticia del día. Más de la mitad de la campaña transcurrirá durante las vacaciones de Semana Santa y no tendrán que aguantar día a día los berridos de nuestro políticos. Y luego se meten con Pedro Sánchez, que las convocó en estas fechas. ¡Pero si es un santo!