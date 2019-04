La magistrada Alejandra Gil ha puesto fin a la instrucción abierta en el juzgado de instrucción número 13 sobre el referéndum ilegal del 1-O de 2017 con un auto de procesamiento de treinta de los altos cargos de la Generalidad y empresarios que eran investigados, a los que se atribuyen los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación. Y entre ellos están los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, a quienes se atribuye el cargo de desobediencia.

Casi en paralelo, el director de TV3 anunciaba en una comparecencia en el Parlament una querella contra Albert Rivera por haber denunciado los insultos de un cómico estrella de la cadena autonómica, Toni Alba, contra Inés Arrimadas, a la que llamó "puta".

El líder de Ciudadanos, indignado, le espetó: "Rece para que siga Sánchez", porque si Ciudadanos llega a la presidencia del Gobierno, "si usted sigue insultando al pueblo español, no van a recibir ni un euro de dinero público".

Este mismo sábado, desde Sevilla, Rivera insistió en ello. "El director de TV3 me ha enviado una querella a mí por denunciar la manipulación en TV3. Y esto se está emitiendo en directo por obligación legal. Y me he enterado que esta semana por el golpe del 1-O han imputado al presidente de TV3", dijo y, dirigiéndose a él personalmente, le advirtió: "Señor Sanchís, sé que nos estará viendo por narices no porque les guste, búsquese un buen abogado porque nosotros no le vamos a indultar como Pedro Sánchez".

¡Esta semana han imputado a toda la cúpula de TV3 por el golpe de Estado del 1 de octubre!

a href="https://twitter.com/Albert_Rivera?ref_src=twsrc%5Etfw">@Albert_Rivera "El director de TV3 se tendrá que buscar un buen abogado porque nosotros no le vamos a indultar como Pedro Sánchez" #VamosSevilla pic.twitter.com/GSb1pKcySI — Ciudadanos @CiudadanosCs) April 13, 2019

Entre aplausos de los asistentes, el presidente de la formación naranja añadió que "con nosotros, los que cumplen la ley tienen premio y los que se la saltan tienen justicia, castigo; así que lo que digan los jueces es lo que será y que no esperen ni los directivos de TV3, ni Trapero ni los consellers…, que nadie espere de Ciudadanos un privilegio si no que espere igualdad ante la justicia".

Albert Rivera tuvo incluso que contestara varias personas que se habían apostado arriba de un puente y que gritaron a los congregados: "¡fuera, fuera!". "Hombre, fuera vosotros que este es nuestro acto". Contestación que obtuvo el aplauso de los simpatizantes que se encontraban escuchando al presidente centrista. "¡Vamos Ciudadanos!".