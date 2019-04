Levy y Álvarez del Manzano en la lista de Almeida y una ruptura sonada en el PP

Mientras el PP va desvelando poco a poco los principales nombres de su lista electoral para el Ayuntamiento de Madrid, el hasta ahora número dos en el grupo municipal popular ha informado de su baja del partido a través de Twitter. Un anuncio que ha levantado ampollas entre los suyos.

"Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que ‘no doy el perfil en el nuevo PP’. Por respeto a los madrileños, coherencia y dignidad he decidido dejar mi acta de concejal y darme de baja. Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios", ha afirmado Íñigo Henríquez de Luna.

El portavoz y candidato del PP a la alcaldía de la capital ha manifestado que "quizás no es la mejor forma de despedirse por las redes sociales. Creo que la propia trayectoria de Íñigo en el PP merecía una despedida por su parte que no se limitara simplemente a un tuit o a que el resto de sus compañeros, porque yo me considero de Íñigo Henríquez de Luna, nos hayamos enterado por Twitter".

Henríquez de Luna fue como número dos de Esperanza Aguirre en las pasadas elecciones municipales. Cuando ésta dimitió por la operación Lezo, el concejal popular se postuló para sucederla. Competía con otro edil: José Luis Martínez Almeida, que finalmente se hizo con la victoria.

Ahora Almeida lidera una lista donde de número dos tendrá a Andrea Levy, algo que se venía desde hace tiempo rumoreando pero que este fin de semana se ha oficializado. Levy abandona así el Parlamento de Cataluña, y se instalará en Madrid: también concurre como número 6 al Congreso de los Diputados. Ambos puestos los tiene asegurados.

Como número tres, Martínez-Almeida contará con su jefa de campaña y edil portavoz de Seguridad, Inmaculada Sanz; el exedil y consejero delegado de Metro, Borja Carabante y la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad, Engracia Hidalgo.

Cerrará la lista de manera simbólica, el exalcalde José María Alvárez del Manzano, el regidor más votado de Madrid.