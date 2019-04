"Los gais de Chueca desean con alto voltaje a Abascal, un auténtico pimpollo"

Dice El Mundo que "los radicales elevan su coacción a PP, Cs y Vox en vísperas del 28-A". Dice Rosell en su editorial que "ha quedado escenificada la triste realidad de que en España existen territorios donde algunos pretenden que no se pueda ejercer la democracia". Mientras los demócratas eran acosados, insultados y agredidos, Pablo Iglesias era "vitoreado por los abertzales". Para colmo, el bocachanclas de Echenique "justificaba la violencia nacionalista", no se espera otra cosa de este individuo. "Los radicales no podrán acallar la democracia porque la mayoría de los ciudadanos no se dejan ya amedrentar por la violencia de unos pocos". Raúl del Pozo muestra las vergüenzas de Sánchez. "En campaña, el líder del PSOE hace más énfasis en el peligro que representa la ultraderecha que en el que simboliza el nacionalismo separatista". "Vox respeta, de momento, las reglas de la democracia", y es "menos agresiva que los cachorros del abertzalismo". "En España se hace más énfasis en los peligros de la extrema derecha y no se sabe qué ideología es más reaccionaria, si la ultraderecha o los secesionistas". Bueno sí que se sabe, hasta el momento los que zurran a los demás son siempre los nacionalistas, nunca al contrario. Los indepes vinieron a Madrid a manifestarse y nadie les chisto. Es la diferencia entre una democracia y una dictadura.

El País pasa de puntillas sobre las agresiones. La violencia sólo les merece un pie de foto. "Sánchez pide el voto para el PSOE como el único partido moderado". Sánchez tiene de moderado lo que yo de Claudia Schiffer. Rubén Amón, a quien parece ser que ayer se le fue la mano con Vox en un artículo infame, (hoy lo critica duramente Santiago González en El Mundo) habla de Pablo Iglesias y lo plomo que se pone con la república y el Rey. "La fórmula española de la Constitución, concebida en la mayor hostilidad posible posfranquismo, golpismo, terrorismo e incienso clerical representa un hito contemporáneo y una categoría política que ridiculizan a quienes desean la cabeza del Borbón en la cesta de mimbre". Y Almudena Grandes se nos pone hoy patriótica. Que dice que los progres "también tenemos motivos para estar orgullosos de España". Pues quién lo diría. Lo que pasa es que "hemos renunciado a reivindicarlos". Debe ser por eso que no se nota nada. "Este país, que es también el nuestro, es mucho más que una bandera, un himno y un ejército. Eso es lo que está en juego el 28-A, enterrar definitivamente la memoria de la dictadura o garantizar la supervivencia de sus símbolos". ¿Enterrar el franquismo? Pero Almudena, ¿entonces de qué vais a vivir los progres? Estaba enterrado y bien enterrado y ha sido la izquierda la que lo ha resucitado, en el pecado lleváis la penitencia.

ABC denuncia que "Sánchez calla ante los acosos separatistas". Hombre, son sus socios. Dice el editorial que "hay fascismo, pero apoya a Sánchez". Se quedó aterrorizado Bieito ante los "rostros desencajados por el odio" de los filoetarras en Rentaría. "Estas manifestaciones de totalitarismo separatista demuestran que la derrota de ETA no ha llevado la paz social al País Vasco". Si no estás calladito, te matan de otra manera. "Silencio es exactamente lo que quieren imponer los herederos de ETA a quienes hasta hace poco eran víctimas de sus balas y ahora lo son de su odio". El nacionalismo es hoy en España la principal fuente de odio, violencia y sectarismo. Es una amenaza directa a la paz y a la convivencia". Mientras, Sánchez se hace el longui (Iglesias ya sabemos que disfruta). "La tibieza del PSOE contra estos actos de fascismo nacionalista es una advertencia a los votantes socialistas de su responsabilidad con la entrega del poder político a unos grupos cuyo objetivo no es impedir que gane la derecha, sino romper España y su democracia". "El peligro del fascismo existe, se llama nacionalismo violento y está en las candidaturas dispuestas a apoyar a Sánchez". Y él les espera con los brazos abiertos.

La Razón dice que "Sánchez permitirá a Torra excarcelar a los líderes del 1-O". Y es que "el PSOE no recuperará las competencias penitenciarias dejando vía libre para que Torra pueda aplicar el tercer grado sin ni siquiera cumplir la mitad de la condena". Y además se ahorra el marrón de indultarlos. Win-win para Sánchez. Toni Bolaño analiza el voto de los indecisos haciendo especial hincapié en Ciudadanos. "Albert Rivera apostó fuerte descartando un pacto con el PSOE . Las elecciones dirán si estuvo acertado. Cerrar la puerta al PSOE dejó en el limbo a muchos que ahora son sus indecisos. Con su estrategia los está obligando a optar entre Sánchez o un acuerdo de las derechas con Vox", con lo que los que no han caído subyugados por Abascal y Don Pelayo "pueden pasar de indecisos a abstencionistas, o lo que es peor, dar su voto a un Pedro Sánchez que se está convirtiendo en esta campaña en el adalid de la moderación". ¿Quién le mandó a Rivera un movimiento tan arriesgado? Mira al listo de Casado, que tras colocar a Rivera entre la espada y la pared, ahora dice que no hablará de pactos hasta después de las elecciones. Rivera ha hecho el canelo.

La Vanguardia, con habitual falta de vergüenza, culpa a los agredidos de las agresiones. "Las derechas explotan contra Sánchez el miedo a ETA y al independentismo". Con lo que hemos visto este fin de semana es para tener miedo. La nota de color del día la pone Joana Bonet y su perfil de Abascal. "El guadabosques fiero". "Su musculación, combinada con las cazadoras que tanto le gusta llevar, le confiere un aire amenazador". "En las saunas gais de Chueca, se desea con alto voltaje al atleta Abascal, a quien se mira como un auténtico pimpollo". Le ha faltado a Joana decir que se lo quieren llevar al cuarto oscuro. Y luego los homófobos son otros.