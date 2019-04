Un día después de que dirigentes de Ciudadanos tuvieran que ser escoltados para poder celebrar un acto político en el centro de Rentería, Maite Pagazaurtundua ha relatado lo vivido en una entrevista en Es la Tarde de Dieter. "Parecía el infierno", ha resumido la candidata naranja, que ha considerado que aunque "mucha gente y medios" hayan querido "edulcorar" lo que dicen Otegi y los suyos, ellos siguen en lo mismo y "cada vez que han tenido la oportunidad de condenar a ETA", han "dicho que no".

"Están reescribiendo la historia" y "acumulando fuerzas" para "una operación de largo alcance". "La identidad excluyente no ha desaparecido" y "nos llevan al desastre", ha alertado Pagaza, que ha dicho que lo ocurrido en Rentería le da "más ganas de trabajar que nunca". "Hay que hacer ver lo que hay detrás" y movilizar el voto, ha dicho la candidata que ya en Rentería lanzó un duro discurso contra quienes los insultaban. "Fue muy duro", ha insistido recordando que ese pueblo es uno de sus "lugares del corazón", donde pasó parte de su infancia y donde persiste el odio.

También en Es la Tarde de Dieter, Joan Mesquida ha contado cómo vivió él el mitin en el País Vasco y ha relatado que quien daba más fuerte en su vehículo era "una madre con un niño de unos tres años en brazos". Tras recordar que los etarras no eran gudaris, sino "unos asesinos", ha condenado a quienes intentan blanquear a los verdugos y también ha lanzado duras críticas al que fuera su partido, el PSOE, y a Pedro Sánchez: "Me parece despreciable que no haga nada para impedir que se desarrolle una ley de abusos policiales que trata de desprestigiar a Policía y Guardia Civil".