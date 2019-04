El Gobierno respeta y acata la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de impedir un debate a cinco incluyendo a VOX en Atresmedia, pero no lo comparte. Así lo dejó claro la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, tras afirmar este viernes en Moncloa que "tiene sentido" un debate con VOX por "el factor determinante de las encuestas" en las que aparece como quinta e incluso cuarta formación política.

Esto es lo que motivó la aceptación del Ejecutivo que hoy reconoce que "lo que se buscaba en una campaña electoral era la incorporación de ese factor determinante en encuestas en la visibilidad de la contienda que estamos enfrentando".

A preguntas de Libertad Digital, la portavoz del Gobierno evitó reconocer si era un error o no haber aceptado inicialmente ese debate, en lugar de aceptar el debate a cuatro en TVE: "no tratamos si es un error o deja de serlo... consideramos que políticamente se añadía un factor coyuntural que tiene visibilidad, tiene sentido. Sabíamos que la pública no lo podía hacer y la privada sí... Ahora, en igualdad de condiciones, el Gobierno siempre optará por la pública".

Así respondió Celaá a pregunta de si tiene sentido que la regulación imponga a un medio privado las condiciones del debate y si el Gobierno estaría dispuesto a reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en su artículo 66.2 que establece los criterios de proporcionalidad en los debates y en otros como la prohibición de publicar encuestas en la última semana de campaña electoral.

Cuestiones que "debería tener un repaso, una actualización" en "algunas de las cosas" aunque "usted sabe que esa reforma está encima de la mesa y depende de los grupos políticos". Pese a todo, Celaá dejó claro que España no es una excepción en la falta de regulación de los debates electorales: "muchos países quer no tienen regulados los debates, no hay ninguna disfunción en nuestro país".