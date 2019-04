La decisión de TVE de cambiar el debate electoral al martes 23, tal y como quería Pedro Sánchez, ha indignado a la oposición que ya se había comprometido para ese día con el grupo Atresmedia. Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias mantienen su palabra y el martes 23 asistirán al debate organizado por la cadena privada. Eso sí, ninguno de los tres tiene problema en participar el día anterior, el lunes 22, en otro programa que organice Radio Televisión Española.

Tras conocerse la polémica, era el PP el primero en anunciar que Pablo Casado "asistirá, como tenía comprometido, al debate de Atresmedia el martes 23". Fuentes populares explicaban que "TVE había emitido el comunicado" del cambio de la cita "antes de ponerse en contacto con el PP alterando la fecha inicialmente establecida". "Nos parece inaceptable que la televisión pública, de la que se espera esté al servicio de todos, actúe al dictado del candidato socialista", sentenciaban. Desde el Partido Popular añadían que sí que estaban dispuestos a ir a TVE el lunes 22, "tal y como manifestamos tras recibir la invitación" para ese día.

Desde Cáceres, donde este Jueves Santo participaba en un acto con sus militantes, Pablo Casado ha asegurado que la decisión de TVE es un "un trágala al dictado de Ferraz". El presidente del PP ha explicado que "la administradora de TVE (Rosa María Mateo) parece otra asesora de Sánchez porque está a su dictado".

"Es inaceptable y no nos vamos a plegar a los caprichos de Pedro Sánchez porque esto no es Venezuela, no es Aló Presidente", ha añadido el dirigente popular que ha explicado que ahora, el presidente del Gobierno "tendrá que elegir si va el día 23 a hacer una entrevista en solitario en TVE, de las que le gustan a él, jaboncito, o viene a Atresmedia a debatir con sus adversarios".

Rivera e Iglesias

En esta misma línea se pronunciaban desde Ciudadanos. Albert Rivera también mantendrá la cita del martes 23 con Atresmedia y se muestra dispuesto a ir el lunes 22 a TVE. En Twitter, mostraba su indignación con que Sánchez esté "utilizando" la televisión pública que "pagamos todos". "Es un escándalo", añadía el líder naranja.

Sánchez quiere esconderse de los españoles y no hacer debates, utilizando a la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya. Para eso se cargó el concurso público. Es un escándalo. Nosotros mantenemos nuestro compromiso con Atresmedia el 23 y con TVE el 22. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de abril de 2019

También Pablo Iglesias mostraba su enfado con estos cambios a través de Twitter y, al igual que Casado y Rivera, ha señalado que está dispuesto a acudir a Atresmedia el día 23 declinando así la oferta de Televisión Española. El líder de Podemos considera que "RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno" y que ahora no puede cambiar de opinión "tras una llamada de Moncloa". Por eso, insta a Rosa María Mateo a rectificar.

RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno. Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateos debe rectificar — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) April 18, 2019

Unas horas más tarde, Iglesias volvía a la carga con un segundo mensaje en la misma red social. Esta vez cargando contra Pedro Sánchez directamente y pidiendo al presidente del Gobierno que rectifique y acepte los dos debates. Según el líder de Podemos, Sánchez "primero menospreció a la pública rechazando su debate porque no estaba la extrema derecha" y ahora "la usa como apéndice del Gobierno para intentar un solo debate más fácil".